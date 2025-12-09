Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova’nın en yoğun bölgelerinden biri olan Çamdibi Burak Reis Caddesi’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Eşki’ye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve bölgedeki mahalle muhtarları eşlik etti. Heyet, cadde boyunca detaylı bir saha incelemesi yaparak sorunları yerinde tespit etti.

Esnafın talepleri doğrudan dinlendi

Cadde üzerindeki iş yerlerini ziyaret eden Eşki, esnafa “hayırlı işler” dileyerek talep ve önerilerini dinledi. Vatandaşlarla çay eşliğinde sohbet eden Eşki, hem bölgenin öncelikli ihtiyaçlarını not aldı hem de yürütülen ve planlanan belediye çalışmalarını anlattı. Özellikle yol bakım-onarım, temizlik, geri dönüşüm, ilaçlama ve çevre düzenlemesi alanlarında yapılacak yeni adımlara değindi.

“Belediyeyi masada değil, sokakta yöneteceğiz”

Saha gezisinde konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sokakta belediyeciliğin kendi yönetim anlayışlarının temelini oluşturduğunu belirterek, “Bizim anlayışımızda masa başında belediyecilik yok. Mahalle mahalle dolaşıp sorunları yerinde görmek, çözümü hızlandırmanın en etkili yolu. Çamdibi, Bornova’nın en hareketli ve emek dolu bölgelerinden biri. Esnafımızın ve komşularımızın talepleri bizim için yol gösterici.” dedi.

Boş alanlar için mahalleyle ortak planlama

Saha turunda, bölgede belediyeye ait boş alanların nasıl değerlendirileceği de gündeme geldi. Başkan Eşki, bu alanların mahalleliye en çok fayda sağlayacak şekilde kullanılacağını, kararların muhtarlar ve vatandaşlarla yapılacak istişarelerle şekilleneceğini ifade etti. Park, sosyal donatı alanı ve spor alanları gibi öneriler değerlendirmeye alındı.