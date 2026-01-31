Son Mühür / Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararı, 31 Ocak 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında çeşitli görev değişiklikleri yapılırken, İzmir İl Müftülüğü için de yeni bir atama gerçekleştirildi. Resmi Gazete’de yer alan düzenlemeye göre, İzmir İl Müftülüğü görevine Adıyaman İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu getirildi. Böylece İzmir’de müftülük görevinde devir teslim süreci resmen başlamış oldu. Atama, Diyanet teşkilatında yürütülen kapsamlı görev değişikliklerinin dikkat çeken başlıklarından biri olarak öne çıktı.

Yeni İzmir İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu kimdir?

1963 yılının 15 Ağustos günü Çankırı’nın Kurşunlu ilçesine bağlı Çaylıca köyünde doğan Mevlüt Haliloğlu, ilkokul eğitimini köyünde tamamladı. Ortaöğrenimini 1983 yılında Gerede (Bolu) İmam Hatip Lisesi’nde bitiren Haliloğlu, yükseköğrenimini İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamlayarak 1988 yılında mezun oldu.

Meslek hayatına imam hatip olarak adım atan Haliloğlu; Çankırı Kurşunlu ve İzmir Güzelbahçe’de vekil imam hatiplik, Kastamonu Daday ve İzmir Konak’ta ise asaleten imam hatiplik görevlerinde bulundu. İzmir Konak’ta görev yaptığı dönemde murakıp olarak da görevlendirildi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan müftülük ve vaizlik sınavını kazanmasının ardından gerekli eğitimi tamamlayarak Mart 1990’da Ankara’nın Çamlıdere ilçesine vaiz olarak atandı. Askerlik hizmetini 1993 yılında Burdur’da iki ay süreyle bedelli olarak yerine getirdi.

Görev süreci boyunca Ankara Çamlıdere ve Ankara merkezde vaizlik yapan Haliloğlu; Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesi ile İzmir’in Kiraz ilçesinde ilçe müftüsü olarak görev aldı. Daha sonra İzmir İl Müftü Yardımcılığı görevini üstlendi. 2005-2009 yılları arasında Avustralya’nın Melbourne kentinde Din Hizmetleri Ataşesi olarak yurtdışı görevinde bulundu. Türkiye’ye dönüşünün ardından Aydın Söke ve İstanbul Kağıthane’de ilçe müftülüğü görevlerini yürüttü.

Akademik çalışmalarını mesleki hayatıyla birlikte sürdüren Haliloğlu, 1991-1993 yılları arasında Tunus Hükümeti’nin bursuyla Tunus’ta Arapça eğitimi aldı; üniversite ve kütüphanelerde araştırmalar yaptı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hadis Anabilim Dalı’nda başladığı yüksek lisans eğitimini 1995 yılında “Süyûtî’nin el-Leâli’l Masnûa’daki Kaynakları ve Tenkit Metodu” başlıklı teziyle tamamladı. Doktora eğitimine Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri bölümünde başlayan Haliloğlu, ara verdiği çalışmasını 2019 yılında yeniden ele aldı ve “Hadis Literatüründe Yüz Hadisler ve Halvetî Muhyî’nin Gül-i Sad-Berg Adlı Eseri (Tespit, Tahkik ve Tahriç)” konulu teziyle 2021 yılı Temmuz ayında doktora derecesini aldı.

Medya ve yayın alanında da aktif çalışmalar yürüten Haliloğlu, 2002-2003 yılları arasında İzmir’de Ege TV’de yaklaşık bir buçuk yıl süreyle haftalık dini programlar hazırladı. Türkiye ve Avustralya’da çeşitli televizyon ve radyo programlarına konuk olarak katıldı. Avustralya, Söke ve Kağıthane’de yayımlanan yerel gazetelerde yazıları yayımlandı; yurt içinde ve yurt dışında konferanslar verdi. “Hayata Yansıyan İnanç” adlı kitabı Mayıs 2018’de okuyucuyla buluştu.

18 Mayıs 2023 tarihli ve 32194 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Adıyaman İl Müftüsü olarak atanan Mevlüt Haliloğlu, 31 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete ile İzmir İl Müftüsü olarak atandı.