Ege Üniversitesi (EÜ) Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇEVMER) koordinasyonunda Diş Hekimliği Fakültesine kurulan akıllı makine, ambalajları sensör sistemiyle tanımlıyor.

Cihaz, atıkları türlerine göre otomatik olarak doğru bölmelere yönlendiriyor. Böylece geri dönüşüm sürecinde hem insan hatası en aza indiriliyor hem de atık yönetimi verimliliği artırılıyor.

Her ambalajdan depozito kazancı

Yeni sistemle birlikte öğrenciler ve üniversite personeli, makineye bıraktıkları her cam, metal veya plastik ambalaj için belirli miktarda depozito ücreti kazanıyor.

Bu uygulama, hem bireyleri geri dönüşüm sürecine dahil ediyor hem de kampüs içinde çevre bilincinin yaygınlaşmasını hedefliyor.

“Hem ekonomiye hem çevreye katkı”

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, projenin önemine dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu proje, çevreye duyarlılıkla birlikte ekonomiye de katkı sağlayacak. Öğrencilerimiz ve personelimiz bu sistem sayesinde atık yönetimi konusunda bilinçlenecek, üniversitemiz sürdürülebilir kampüs vizyonuna bir adım daha yaklaşacak.”

Mobil uygulamayla entegre sistem

ÇEVMER Müdürü Prof. Dr. Armağan Kınal ise sistemin dijital destekli bir yapıya sahip olduğunu vurguladı. Kınal, şu bilgileri paylaştı:

“Sistem yalnızca çevresel fayda sağlamıyor, aynı zamanda toplumun sürdürülebilirlik farkındalığını artıran bir dijital uygulamayla da destekleniyor.

Kullanıcılar atıklarını makineye bıraktıklarında para kazanabiliyor ve bu parayı farklı alanlarda değerlendirebiliyor.”