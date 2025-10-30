Son Mühür/ Beste Temel - İZSU, Çiğli ve Torbalı’dan sonra Ayrancılar–Yazıbaşı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin kapasitesini üç kat artıran projeyi de tamamladı. Son bir yılda arıtma yatırımlarının toplam maliyeti 2 milyar TL’yi aştı.

İzmir’in arıtma kapasitesinde dev adım

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kentin atıksu arıtma kapasitesini artırmaya yönelik yatırım hamlesini sürdürüyor. Başkan Dr. Cemil Tugay’ın göreve başlamasının ardından hız kazanan çevre yatırımlarının üçüncü aşaması tamamlandı. Ayrancılar–Yazıbaşı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasitesi üç katına çıkarılarak hizmete alınmaya hazır hale getirildi.

Torbalı ve Çiğli sonrası üçüncü büyük kapasite artışı

Ocak ayında Torbalı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin kapasitesi günlük 21 bin metreküpten 57 bin metreküpe yükseltildi. 450 milyon TL’lik yatırım tamamlanarak tesis hizmete açıldı.

Nisan ayında ise Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin dördüncü fazı devreye alındı. Bu yatırımla tesisin kapasitesi yüzde 36 artışla 820 bin metreküpe ulaştı ve Türkiye’nin en büyük arıtma tesisi haline geldi. Dördüncü fazın maliyeti 1 milyar TL’nin üzerine çıktı.

Ayrancılar–Yazıbaşı tesisi hizmete açılıyor

Yarın gerçekleştirilecek törenle Ayrancılar–Yazıbaşı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin kapasitesi 6 bin 912 metreküpten 25 bin metreküpe çıkarılmış olacak. Toplam 450 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen proje sayesinde Yazıbaşı İstiklal, Bozköy, Saipler, Kuşçuburun, Çapak ve Beşevler mahallelerinin atık suları tesise bağlanacak.

“Hem körfezin hem tarım havzalarının geleceği için”

Yatırımların toplam maliyeti bir yılda 2 milyar TL’yi aşarken, projelerin hem İzmir Körfezi’nin temizliği hem de bölgenin tarım alanlarının korunması açısından kritik önem taşıdığı belirtildi. İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, yapılan çalışmaların sürdürülebilir tarım için de büyük katkı sunduğunu ifade etti: “Ayrancılar–Yazıbaşı Atıksu Arıtma Tesisi, Küçük Menderes Havzası’ndaki tarımsal üretimin devamlılığı açısından önemli bir görev üstlenecek.”