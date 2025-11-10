Son Mühür / Yiğit Uzun - Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında İzmir’de düzenlenen törenlerle anıldı. Cumhuriyet Meydanı’nda sabah saatlerinde gerçekleştirilen anma programında, sirenlerin çaldığı 09.05’te şehirde hayat adeta durdu.

Sirenler Çaldı, İzmir sessizliğe büründü

Kent genelinde siren seslerinin yükselmesiyle birlikte vatandaşlar bulundukları yerde saygı duruşuna geçti. Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan yüzlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla Atatürk’ü anarken, işyerlerinden okullara, sokaklardan toplu taşıma araçlarına kadar tüm şehirde derin bir sessizlik hâkim oldu.

Cumhuriyet Meydanı’nda anlamlı tören

Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı, garnizon komutanları, sivil toplum temsilcileri ve vatandaşların katıldığı törende, saat tam 09.05’te Atatürk anısına saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı coşkuyla okundu, meydandaki Atatürk Anıtı’na çelenkler sunuldu.

Her Yerde Aynı Duygu: saygı ve özlem

İzmir’in tüm ilçelerinde benzer görüntüler yaşandı. Sürücüler araçlarını durdurarak, işçiler makinelerini bırakarak, öğrenciler derslerine ara vererek Atatürk’e bağlılıklarını gösterdi. Kentin dört bir yanında yankılanan siren sesleri, Cumhuriyet’in kurucusuna duyulan derin saygının simgesi oldu.