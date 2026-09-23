Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir'in geçmiş yıllarda başarılı bir şekilde Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini üstlenen sevilen ismi Dr. Burhan Özfatura'nın cenazesi Balçova'da bulunan Uğur Camii'nde kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Karabağlar Paşa Köprüsü Kabristanı'na götürüldü.

Cenazede duygu dolu anlar yaşandı

Uzun yıllar İzmir'de defterdarlık ve büyükşehir belediye başkanlığı görevini başarıyla yürüten ve her görüşten insanın takdirini kazanan merhum başkan Burhan Özfatura'nın cenaze törenine çok sayıda vatandaş katılım gösterirken, cami avlusundaki yoğunluğun sokaklara taştığı ve insanların dualarla, iyi niyet temennileriyle Özfatura'ya son görevlerini yerine getirdikleri görüldü.

Yüzlerce insan son görev için Balçova'ya akın etti

İzmir'de iki dönem gerçekleştirdiği Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda başta raylı sistemler olmak üzere kente birçok faydalı çalışmalar gerçekleştiren merhum başkan Dr. Burhan Özfatura'nın cenaze törenine, şu isimler katılım gösterdi:

Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atila Kaya, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, AK Parti eski İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, eski Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, YENİ Parti İzmir Milletvekili Deniz Yücel, YENİ Parti İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, EBSO Başkan Adayı Mustafa Karabağlı, İZSİAD Başkanı Alaattin Yüksel, CHP eski İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, İESOB Başkanı Yalçın Ata, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz