Son Mühür- CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, partisinin “gerilim siyaseti” yaptığı yönündeki eleştirilere yanıt verdi. Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, adaletsizlik karşısında sessiz kalmayacaklarını vurguladı.

"GERİLİM DEMOKRASİ,İRADE SAVUNMAK İSE SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ"

Emir, “CHP gerilim siyaseti yapıyor diyorlar. Eğer adaletsizlik karşısında susmamak gerilimse, demokrasi için direnmek gerilimse, milletin iradesini savunmak gerilimse; evet, biz o gerilimi sonuna kadar sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

"ASIL GERİLİM..."

Asıl gerilimin halk ile iktidar arasında olduğunu belirten Emir, “Asıl gerilim yoksullukla sarayın israfı, adaletle keyfilik, alın teriyle haram saltanatı arasındadır. CHP de bu gerilimde halkın ve haklının tarafıdır” dedi.