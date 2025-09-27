Polis ekiplerinin İzmir dâhil altı ilde nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik yaptığı operasyonda üç kişi tutuklandı.

Polisin teknik ve fiziki takipleri sonucunda, beş farklı olayda toplam 32 milyon 959 bin 201 TL’lik haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için İzmir, Ankara, Antalya, Denizli, Kırıkkale ve Düzce illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda sekiz şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden üç kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi, beş kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca operasyon kapsamında adı geçen şahıslardan birinin, süreçten önce cezaevinde tutuklu bulunduğu öğrenildi.