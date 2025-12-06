İzmir, Ege Denizi üzerindeki düzensiz göç rotalarının kesişim noktası olmaya devam ediyor. Son günlerde Sahil Güvenlik Komutanlığı, kentin Urla, Seferihisar, Karaburun ve Çeşme ilçeleri açıklarında ve karada gerçekleştirdiği operasyonlarla toplam 120 düzensiz göçmeni denizden kurtardı ve karada yakaladı.

Denizde zor anlar: 58 kişi kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan detaylı açıklamaya göre, Urla açıklarında tehlikeli bir durum yaşandı. Düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım çağrısında bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye hızla Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Ekiplerin başarılı çalışması neticesinde, bot içerisindeki 18'i çocuk olmak üzere 43 düzensiz göçmen güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Benzer bir operasyon da Seferihisar açıklarında gerçekleşti. Lastik botta bir grup düzensiz göçmen bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu yönlendirildi. Bu grup, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilmişti. Gerçekleştirilen müdahale sonucu, lastik botta bulunan 15 düzensiz göçmen denizden çıkarılarak hayata tutundu.

Karaburun ve Çeşme'de kaçak girişimlere müdahale

Denizdeki kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra, farklı noktalarda düzensiz göçmenlere yönelik yakalama operasyonları da gerçekleştirildi. Karaburun açıklarında rutin görevi sırasında hareket halinde bir lastik bot tespit eden Sahil Güvenlik botu, aracı durdurdu ve içerisindeki 31 düzensiz göçmeni yakaladı.

Çeşme ilçesi ise, karada gerçekleştirilen bir müdahaleye sahne oldu. Görevli Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (SGKDT), kara üzerinde izinsiz geçiş yapmaya çalışan bir grubu tespit etti. Yakalanan grup içerisinde 6'sı çocuk olmak üzere 31 düzensiz göçmen bulunuyordu.

Tüm bu operasyonlarda kurtarılan ve yakalanan 120 düzensiz göçmen, kanuni işlemlerinin tamamlanması amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.