İzmir’de trafiği doğrudan etkileyen önemli bir çalışma İzmir-Çeşme Otoyolu üzerinde yürütülüyor. Narlıdere Kavşağı çevresinde sürdürülen üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sağ ve emniyet şeritleri geçici olarak trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım yalnızca sol ve orta şeritler üzerinden sağlanıyor. Yetkililer, sürücüleri hızlarını düşürmeleri ve yol üzerindeki yönlendirmelere dikkat etmeleri konusunda uyarıyor.

Akdeniz ve Güney hatlarında kontrollü ulaşım

Yurdun diğer kesimlerinde de bazı çalışmalar yürütülüyor. Buna göre; Toprakkale-İskenderun Otoyolu’nun İskenderun Batı ile Serbest Bölge kavşakları arasındaki kesimde gerçekleştirilen üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle araç geçişleri kontrollü olarak veriliyor. Benzer şekilde Manavgat-Alanya yolunda bulunan bazı tünellerde bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Bu nedenle belirli saat aralıklarında ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.

Ankara-Konya hattında yön değişikliği

Ankara-Konya yolunun bazı bölümlerinde yapılan yol yapım çalışmaları sebebiyle Ankara’dan Konya yönüne olan güzergâh geçici olarak kapatıldı. Trafik, karşı yönden çift yönlü olarak veriliyor. Aynı şekilde Kulu-Cihanbeyli yolunda kavşak çalışmaları nedeniyle sürücüler alternatif düzenlemelerle ilerlemek zorunda kalıyor.

İç ve Batı bölgelerde çalışmalar sürüyor

Kayseri-Pınarbaşı ve İnebolu-Kastamonu yollarında devam eden yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü olarak sağlanıyor. Balıkesir-Bursa hattındaki Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunda ise sürücüler kontrollü bir şekilde ilerliyor.

Karadeniz’de şerit kapatma uygulaması

Trabzon-Rize yolu üzerinde yürütülen üstyapı yenileme çalışmaları kapsamında Rize yönü geçici olarak trafiğe kapatıldı. Ulaşım karşı şeritten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor. Bingöl-Solhan yolunda da benzer şekilde çalışmalar nedeniyle geçişler kontrollü sağlanıyor.

Sürücülere uyarı: İşaretlere dikkat

Çalışmaların devam ettiği tüm güzergâhlarda sürücülerin trafik levhalarını takip etmeleri, hız limitlerine uymaları ve dikkatli seyretmeleri büyük önem taşıyor. Özellikle yaz yoğunluğunun arttığı bu günlerde, geçici trafik düzenlemeleri nedeniyle gecikme yaşanabileceği belirtiliyor.