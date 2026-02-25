İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında, İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne bağlı bazı yükümlülere Buca Halk Eğitim Merkezi’nde aşçılık eğitimi verildi.

Teorik ve pratik eğitim sürecini başarıyla tamamlayan 9 yükümlü, aşçı yardımcılığı sertifikası almaya hak kazandı.

Her gün 2 bin kişilik yemek hazırlanıyor

Sertifika almaya hak kazanan yükümlüler, 13 profesyonel aşçıyla birlikte her gün yaklaşık 2 bin kişilik iftar yemeği hazırlıyor.

Hazırlanan yemekler Türk Kızılay aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak Ramazan ayında dayanışma ruhu güçlendiriliyor.

İftar çadırında 250 kişiye sıcak yemek

Projede yalnızca dağıtım yapılmakla kalmıyor. İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü hizmet binası bahçesinde kurulan iftar çadırlarında her gün yaklaşık 250 kişiye sıcak yemek ikram ediliyor.

“Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyor”

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, projenin hem sosyal dayanışmayı güçlendirdiğini hem de yükümlülerin mesleki becerilerini artırdığını belirtti.

Çalışmanın Türkiye’de bir ilk olduğunu vurgulayan Yeldan, Türk Kızılay ile imzalanan iş birliği protokolünün örnek niteliğinde olduğunu ifade etti.

Yeldan, projenin daha geniş kitlelere ulaşması için çalışmaların sürdürüleceğini belirterek, yükümlülerin iş gücüne katılımının artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.