Son Mühür / Atakan Başpehlivan Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP kurultayına ilişkin yargılamanın ayrı dosya olarak devam etmesine hükmetmesi kararın ardından, parti içinde kurultayın geçersiz sayılması anlamına gelen ‘mutlak butlan’ ihtimali yeniden gündeme geldi ve tartışmaların yoğunlaştığı ifade edildi.

Taban, Kılıçdaroğlu’na mesafeli

Özellikle CHP’nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin bir süredir mutlak butlan ihtimali sonrası yaşanacak senaryolar için çalışmalarını sürdürdükleri öğrenilirken, özellikle parti içinde ciddi bir kesimin Kılıçdaroğlu’nun geri gelme ihtimaline karşı mesafeli oldukları öğrenildi.

Tacettin Bayır: Amaç CHP’ye zarar vermek

Mahkemenin verdiği söz konusu kararı değerlendiren ve asıl amacın Cumhuriyet Halk Partisi’ne zarar vermek olduğunun altını çizen CHP İzmir’in önemli isimlerinden Tacettin Bayır, “Bence seçimlere kadar süreci böyle götürecekler. AK Parti bunu devamlı gündemde sıcak tutmak istiyor. Oradan Özgür Özel’in şaibeli kazandığını gündemde tutarak CHP’ye zarar vermek istiyor. Bu süreç bunlar siyasi davalardır sonucu ne olursa olsun amaç CHP’ye zarar vermektir.” diye konuştu.

“CHP’yi kurtarmak bu insanlara kaldıysa yandık”

Son olarak, Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen gazeteci yazar Barış Yarkadaş’ın geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinde duyurduğu CHP’de siyaset yapmış bazı isimlerin yaptığı toplantı iddiasına ilişkinde değerlendirmelerde bulunan Bayır, parti içinde yaşanan kavgalardan üzüntü içinde olduklarını vurgulayarak, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Eyvah ki eyvah. CHP’yi kurtarmak bu insanlara kaldısya yandık. Bunlara mı kaldı CHP’yi kurtarmak? Barış Yarkadaş ne kadardır CHP’li? Kusura bakmasınlar ama CHP’yi delege iradesiyle kazanmış Genel Başkana karşı çıkarak mutlak butlana sığınmak doğru değil. Bu arkadaşlar mevcut yönetim olduğu sürece seçilme şansları yok dolayısıyla siyaseten emekli olmamak için çalışıyorlar. Biz kendi içimizdeki bu kavgalar nedeniyle gerçekten üzüntü halindeyiz.”