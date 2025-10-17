İzmir’de eğitim hayatlarını sürdüren, orta ve ağır düzeyde zihinsel yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu (OSB) tanısı olan öğrenciler, ilgi çekici bir bilimsel keşif yolculuğuna çıktı. Ege Üniversitesi (EÜ) bünyesinde faaliyet gösteren Tabiat Tarihi Müzesi'ni ziyaret eden özel öğrenciler, omurgasızlardan omurgalılara kadar geniş bir yelpazede yer alan hayvan türlerini yakından inceleme fırsatı buldu. Bu anlamlı gezi sayesinde, öğrenciler adeta dinozorlar çağına bir yolculuk yaparak, milyonlarca yıllık fosil kalıntılarını detaylıca gözlemleme şansına erişti. Projenin yürütücüsü Doğan Seyfettin Aldağ, bu tür etkinliklerle özel öğrencilerin merak duygularını canlandırmayı ve onları fen bilimlerinin büyüleyici dünyasıyla tanıştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Üniversite iş birliğiyle bilimsel ve sanatsal etkinlikler

Menemen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün liderliğinde, Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) akademik desteğiyle hayata geçirilen "Özel Öğrenciler Bilim Yolunda Doğanın Kucağında İlerliyor Projesi", zihinsel yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilere doğa temelli bilimsel ve sanatsal deneyimler sunuyor. Bu kapsamda, Hamdi Dalan Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, EÜ Tabiat Tarihi Müzesi ziyareti dışında, doğa gözlemleri, bahçe terapisi uygulamaları, yaratıcı drama çalışmaları, görsel sanat atölyeleri ve uygulamalı deney etkinliklerine katılım sağladı. Müzedeki incelemeleri sırasında, öğrenciler farklı canlı gruplarını tanıma fırsatı bulurken, özellikle fosil koleksiyonu büyük ilgi uyandırdı. Öğrenciler, tarih öncesi canlıların kalıntılarını görerek bilime dokunmanın heyecanını yaşadı.

Bilim ışığında doğa sevgisi aşılanıyor

Üç yıldır TÜBİTAK tarafından desteklenmeye devam eden projenin yürütücüsü Doğan Seyfettin Aldağ, projenin temel felsefesini, Atatürk’ün "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" sözünden ilham alarak, bilimi her öğrenciye ulaştırma arzusu üzerine kurduklarını ifade etti. Konak Hamdi Dalan ve Buca Şeyh Şamil Özel Eğitim Uygulama Meslek Okullarından 15’er kişilik öğrenci gruplarının etkinliklere dahil olduğunu belirten Aldağ, DEÜ ve EÜ özel eğitim bölümlerinden uzman ve eğitmenlerin projede görev aldığını aktardı. Projenin ilk etabını EÜ Botanik Bahçesi ve Uygulama Merkezi’nde gerçekleştirdiklerini, ikinci ayağın ise Tabiat Tarihi Müzesi’nde devam ettiğini belirtti. Öğrencilerin doğa içinde bitki türlerini, kuşları tanıdığını, tıbbi ve aromatik bitkilere dokunup kokladığını anlatan Aldağ, motor becerilerini geliştirmek amacıyla kuş yuvaları ve böcek otelleri gibi somut çalışmalar yaparak, çocuklara doğa ve çevre sevgisini de aşılamaya çalıştıklarını dile getirdi. Bu uygulamalı yaklaşımlar, bilginin kalıcı hale gelmesine büyük katkı sağlamaktadır.

Özel öğrencilerin mutluluğu eğitmenleri de sevindiriyor

Hamdi Dalan Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Çağatay Öztürk, okulda orta ağır düzeyde zihinsel yetersizliği ve otizmi olan toplam 56 öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek, bu bilimsel ve kültürel gezilerin öğrencilerin akademik, sosyal ve bilişsel gelişimine önemli katkılar sağladığını vurguladı. Öztürk, "Bu tür etkinliklerin faydalarını somut olarak gözlemliyoruz. Onların yüzlerindeki mutluluğu görmek, biz eğitimcileri de son derece mutlu ediyor. Öğrencilerimize farklı öğrenme ortamları yaratmak için yoğun çaba gösteriyoruz," dedi.

Müzede eğitici ve eğlenceli atölyeler

Tabiat Tarihi Müzesi’nden Entomolog (Böcek Bilimi Uzmanı) Dr. Nilay Gürperçin, öğrencilere müzenin çeşitli bölümlerinde bilgilendirici sunumlar yaptıklarını kaydetti. Gürperçin, kayaç ve mineraller galerisinde doğal oluşumları, kömür çeşitlerini ve yanardağ maketini öğrencilere tanıttıklarını belirtti. Yaşayan canlıların iskelet yapıları ve fosil örneklerini gösterdiklerini, özellikle dişli balina, deve kuşu ve yaban domuzu gibi hayvan iskeletleri hakkında detaylı bilgi verdiklerini aktardı. Öğrencilerin en çok ilgisini çeken eserlerden biri, 1970’lerde Adana'nın Ceyhan Deltası'nda karaya vuran dişli balinanın iskelet örneği oldu. Dr. Gürperçin, proje kapsamında düzenlenen oyun atölyelerinde ise öğrencilerin eğlenerek öğrendiğini ifade etti. Bu atölyelerden birinde, su karışımlı alçı kullanarak flamingo ve pelikan yumurtası maketleri yapıldığını ve müze hatırası olarak isimlerinin yazılı olduğu yumurtaların öğrencilere hediye edileceğini söyledi. Müzeyi ilk kez ziyaret ettiklerini belirten özel öğrenciler Mehmet İsa Güven (16) ve Hatice Muhammed (21) ise bu gezi sayesinde duydukları büyük memnuniyeti dile getirdi.