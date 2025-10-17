Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi, ekonomik zorluklarla boğuşan Konak Belediyesi’ne adeta can suyu olacak bir karara imza attı. Büyükşehir, Tepecik Mahallesi’nde yer alan ve İZELMAN binasının da bulunduğu pazaryeri olarak geçen 2126 ada 13 parsel numaralı taşınmazdaki Konak Belediyesi’ne ait 1/5 hisseyi (1.372 metrekare) satın alacak.

Toplam 6.860 metrekarelik arsa üzerindeki bu hisse devri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan onay alınması şartına bağlandı. Bakanlıktan izin çıkmasının ardından, satış bedeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni tarafından belirlenecek ve ödeme doğrudan Konak Belediyesi’nin kasasına nakit olarak girecek.

OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonları’nın ortak raporuna göre hazırlanan önerge, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oybirliğiyle uygun bulundu. Satış işlemi, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 30. maddesi kapsamında gerçekleştirilecek.

EKONOMİK RAHATLAMA BEKLENİYOR

Mali sıkıntılar nedeniyle son aylarda gelir yaratmakta zorlanan Konak Belediyesi, bu satıştan gelecek kaynağıyla kısa vadede bir nebze olsun nefes alacak. Büyükşehir’in bu hamlesi, Konak’ın bütçesinde önemli bir rahatlama sağlaması beklenen bir adım olarak değerlendiriliyor.

“CAN SUYU OLACAK”

Konak Belediyesi’nin uzun süredir taşınmaz gelirleriyle bütçesini dengelemeye çalıştığı bilinirken, Büyükşehir’in bu kararı can suyu olarak nitelendirildi. Satışın tamamlanmasıyla birlikte Konak Belediyesi’nin personel giderleri ve hizmet yatırımlarında elini rahatlatacak bir nakit akışı elde etmesi bekleniyor.