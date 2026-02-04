Olay, 2 Kasım 2023 tarihinde Seferihisar Adliyesi’nin bahçesinde meydana geldi. İki çocuk annesi Neşe Keçkin, eşi Alaattin Keçkin ile yaşadığı sorunlar nedeniyle boşanma davası açmak üzere adliyeye gitmişti. Kısa süre sonra adliyeye gelen Alaattin Keçkin, eşini bahçede durdurarak barışmak istediğini söylemişti.

Barışma teklifini reddetti, saldırıya uğradı

Barışma teklifini kabul etmeyen Neşe Keçkin’e bıçakla saldıran sanığa ilk müdahaleyi görevli bir polis memuru yapmıştı.

Olaya aile bireylerinin de dahil olmasıyla arbede yaşanmıştı. Alaattin Keçkin, eşini göğsünden bıçakladıktan sonra kayınbiraderi, kayınvalidesi ve kayınpederini de yaralanmıştı.

Genç kadın hastanede hayatını kaybetti

Ağır yaralanan Neşe Keçkin, ambulansla Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı.

Olay sonrası suç aletiyle yakalanan Alaattin Keçkin, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Mahkemeden ağırlaştırılmış müebbet kararı

Alaattin Keçkin hakkında “eşe karşı kasten öldürme”, “görevi yaptırmamak için direnme” ve “üç kişiye karşı öldürmeye teşebbüs” suçlarından dava açıldı. İzmir 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanık;

kadına yönelik tasarlayarak kasten öldürme suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet,

kayınvalidesine yönelik öldürmeye teşebbüsten 14 yıl,

kayınbiraderine yönelik öldürmeye teşebbüsten 5 yıl,

kayınpederine yönelik silahla kasten yaralamaya teşebbüsten 1 ay 3 gün,

polis memurlarına zincirleme şekilde görevi yaptırmamak suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık hakkında toplamda 1 ağırlaştırılmış müebbet ile birlikte 22 yıl 10 ay 3 gün hapis cezası verildi.

“Adliyeye öldürme amacıyla geldi”

Gerekçeli kararda, sanığın boşanma sürecinde olduğu eşine karşı husumet beslediği, olay öncesinde sürekli küfür ve hakaretlerde bulunduğu belirtildi.

Sanığın olay günü Neşe Keçkin’i telefonla arayarak adliyeye yalnız gelmesini istediği, ardından cebinde bıçakla olay yerine geldiği vurgulandı.

Tasarlama ve hazırlık detayları kararda yer aldı

Adliye binasına bıçakla girmenin mümkün olmadığına dikkat çekilen kararda, sanığın adliyeye geliş amacının boşanma işlemleri değil, öldürme olduğu ifade edildi.

Neşe Keçkin’in kurtulmak için adliye binasına doğru koştuğu, sanığın ise peşinden giderek hayati bölgelerini hedef alıp defalarca bıçakladığı tespit edildi.

“Eylem kararlılığından vazgeçmedi”

Mahkeme, sanığın öldürme kararını aldıktan sonra ruhsal dinginliğe ulaştığını, makul bir süre geçmesine rağmen eyleminden vazgeçmediğini ve planlı şekilde hareket ettiğini belirtti. Bu nedenle cinayetin tasarlanarak işlendiği kanaatine varıldı.

Haksız tahrik indirimi uygulanmadı

Sanığın yargılama sırasında aldatıldığını iddia ederek haksız tahrik talebinde bulunduğu ancak bu iddiayı destekleyen somut bir delilin dosyada yer almadığı ifade edildi. Bu nedenle sanık hakkında herhangi bir indirim uygulanmadığı kaydedildi.