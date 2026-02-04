Son Mühür - Son yıllarda, özellikle pandemi sonrası dönemde sosyal medyanın etkisiyle vitamin ve mineral takviyelerine yönelim belirgin biçimde arttı. Bağışıklığı güçlendirmek ya da daha enerjik hissetmek amacıyla birçok kişi bu ürünleri kendi kendine kullanıyor. Ancak vitamin ve mineral takviyeleri her bireyde aynı etkiyi göstermiyor.

Manisa Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Hekimi Uzman Doktor Hale Akan, sağlıklı bireylerin öncelikle vitamin ve mineral ihtiyaçlarını dengeli ve sağlıklı beslenme yoluyla karşılaması gerektiğini belirtti. Yetersiz beslenen, yeterince uyumayan ve hareketsiz bir yaşam süren bireylerin yalnızca takviye kullanarak sağlıklı olmayı beklemesinin doğru olmadığını ifade etti.

Eksikliği saptanmadan kullanılan vitaminler faydasız

Hale Akan, “İyi geliyor” düşüncesiyle, eksikliği belirlenmeden kullanılan vitamin ve mineral takviyelerinin fayda sağlamadığı gibi gereksiz ve yanlış kullanıma yol açtığını vurguladı. Bu durumun bazı bireylerde sağlık sorunlarına neden olabildiğini dile getirdi.

Takviye öncesi hekim değerlendirmesi gerekli

Vitamin ve mineral takviyeleri kullanılmadan önce bireyin mutlaka hekim tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirten Akan, gerekli görüldüğünde kan tetkikleri yapılması ve fizik muayene ile birlikte eksikliklerin saptanması gerektiğini kaydetti. Takviye ihtiyacı halinde hangi vitaminin, hangi dozda ve ne kadar süreyle kullanılacağına hekim tarafından karar verilmesi gerektiğini ifade etti.

Herkesin ihtiyacı farklı

Her bireyin vitamin ve mineral ihtiyacının aynı olmadığını vurgulayan Hale Akan, bu nedenle vitamin ve mineral takviyelerine hekim önerisi olmadan başlanmaması gerektiğini belirtti.