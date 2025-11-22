25 Bin Konut Hamlesinde Ilk Büyük Adım! Menemen’de Dev Proje...

Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Egeşehir Menemen Konutları Projesi’nde Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararının alınmasıyla süreç hızlandı. Başkan Dr. Cemil Tugay’ın seçim döneminde açıkladığı 25 bin konut hedefinin ilk ayağını oluşturan projede, 3 bin 100 konutluk yerleşimin ilk etabı için 23 Aralık 2025 tarihinde yapım ihalesi yapılacak. İlk etapta 400 konutun inşası planlanıyor.

370 bin metrekarelik alan, kapsamlı sosyal donatılar

Menemen’in Koyundere Mahallesi’nde yaklaşık 370 bin metrekarelik inşaat alanını kapsayan proje; sosyal ve yeşil alanlar, rekreasyon alanları, park ve meydan düzenlemeleri, sosyal yaşam merkezleri, spor tesisleri, kültürel mekânlar, sağlık birimleri ve kreş hizmetleri gibi çok yönlü donatılar içerecek. Bu yönüyle proje, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal konut vizyonu kapsamında hayata geçirilen ilk büyük ölçekli uygulama olma özelliğini taşıyor.

Egeşehir A.Ş. tarafından yürütülüyor

İBB iştiraki Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji AŞ tarafından yürütülen proje, 90 bin metrekarelik yapılaşma alanı üzerinde 1+1, 2+1 ve 3+1 tipinde toplam 3 bin 100 konut üretimini kapsıyor.

Projede amaç, dar gelirli ailelerin kira bedellerinden daha düşük taksitlerle ev sahibi olmasını sağlamak. Buna göre:

1+1 daireler 15 bin TL’den,

2+1 daireler 22 bin TL’den,

3+1 daireler 28 bin TL’den başlayan taksitlerle satışa sunulacak.

Taksitlerin asgari ücrete endeksli olmasıyla proje, Türkiye’de erişilebilir konut modeli açısından örnek oluşturacak.

Başvuru süreci yoğun ilgiyle başladı

Başkan Cemil Tugay’ın “İzmir’de herkesin güvenli ve erişilebilir konutlarda yaşama hakkı var” vurgusuyla duyurduğu projede başvurular 4 Mart 2025’te başladı. Yoğun ilgi gören başvurular dijital ortamda, tamamen şeffaf bir değerlendirme sistemi üzerinden alındı. Kriterlere uygunluk esas alınarak başvuru süreci tamamlandı.

İhale ile fiilen inşa süreci başlıyor

Tüm yasal izinlerin tamamlanmasının ardından ihale ilanı kamuoyuna sunuldu. İhale sonrasında projenin hazırlık döneminden çıkılarak sahada inşaat sürecine geçileceği, sosyal konut üretiminin etaplar halinde ilerleyeceği bildirildi.