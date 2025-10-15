İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan ve Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası olan 9 yaşındaki Berk Yıldız için düzenlenen doğum günü etkinliği, aynı zamanda hayat kurtaracak tedavi kampanyasına destek toplama platformuna dönüştü. Duygusal anların yaşandığı etkinlikte konuşan anne Seçil Yıldız (38), oğlunun hastalığının hızla ilerlediğini ve zamanlarının kısıtlı olduğunu belirterek kamuoyundan acil yardım talep etti.

Moral ve kampanya çağrısı için anlamlı doğum günü

Yusuf Yıldız (40) ve Seçil Yıldız çiftinin 3 yıl önce DMD teşhisi konulan oğulları Berk için, Bornova Atatürk Parkı'nda 9. yaş günü kutlaması gerçekleştirildi. Balonlarla renklenen parkta, palyaço gösterileri ve müzik eşliğinde neşeli bir atmosfer oluşturulsa da, kutlamanın asıl amacı tedavi için gerekli fonun toplanmasına dikkat çekmekti. Etkinliğe Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, yerel muhtarlar, belediye temsilcileri, mahalle sakinleri ve Berk’in arkadaşları geniş katılım gösterdi. Hastalığı nedeniyle yaşıtları gibi özgürce hareket edemeyen Berk için düzenlenen bu çifte amaçlı doğum gününde, tedavi için hedeflenen 3,2 milyon doların henüz sadece yüzde 18’lik kısmının toplandığı açıklandı.

Anne Yıldız: "Oğlumun zamanı kısıtlı, hastalık beklemiyor"

Kampanyanın bir yıldır devam ettiğini ancak yavaş ilerlediğini ifade eden anne Seçil Yıldız, çaresizliklerini ve endişelerini dile getirdi. Yıldız, "Biz belki bekleyebiliriz ama benim oğlumun beklemeye hiç vakti yok; hastalık durmaksızın ilerliyor. Hastalık ilerledikçe hareket kabiliyeti kısıtlanıyor ve maalesef iç organları kalıcı hasarlar görecek. Bu hayati tehlikeden dolayı herkese destek çağrısında bulunuyorum," dedi. Berk’in vücudunda gözle görülür değişikliklerin başladığını anlatan anne Yıldız, "Şu an yürümeye çalışırken karnını öne çıkarıyor, belinde belirgin bir çukurlaşma oluştu. Merdivenleri çıkması her geçen gün zorlaşıyor. Tedavi ilacını alabilmesi için tekerlekli sandalyeye düşmemesi gerekiyor, yeni düzenlemeler maalesef tekerlekli sandalyeye düşen hastalara ilacın verilmesini engelliyor. Oğlumun zamanı bu yüzden çok dar. Bu doğum günü organizasyonuyla sesimizi kaymakamımız, muhtarlarımız ve başkanlarımız aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaştırmak istiyoruz," şeklinde konuştu.

Yerel yönetimlerden ortak yardım kampanyası sözü

Bornova Yeşilova Mahallesi Muhtarı Sevda Korkmaz, kampanyanın hız kazanması için bu etkinliği düzenlemek zorunda kaldıklarını belirterek, "Berk 9 yaşına girdi. DMD hastaları için zaman kavramı inanılmaz derecede kritik. Doğum gününü herkesi bir araya getiren böyle bir organizasyonla kutlamak, farkındalığı artırmak adına çok anlamlı oldu," dedi. Kampanyanın ihtiyacı olan ciddi maddi desteğe dikkat çeken Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner ise, acı durumdaki ailelere destek sözü verdi. Kaymakam Şahiner, "Böyle güzel bir organizasyonda Berk’e mutlu yaşlar diliyoruz. Bornova ilçemizde ne yazık ki Berk ile aynı durumda olan 3 hastamız mevcut. Bu üç hastamız için önümüzdeki günlerde kamu kurumları, belediyemiz ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle ortak bir yardım kampanyası başlatılacak. İş insanlarımızın da desteğiyle yürütülecek bu kampanya zorlu bir süreci hafifletmeyi amaçlıyor. Maddi meblağ çok yüksek olduğu için herkesi elini taşın altına koymaya davet ediyoruz," açıklamasını yaptı. Bornova Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Şahin Doğan da, Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin DMD ve SMA hastası olan üç çocuk için kapsamlı bir kültür-sanat etkinliği düzenleneceği bilgisini verdi. Doğan, konserler, tiyatro gösterileri ve stantların yer alacağı bu organizasyondan elde edilecek tüm gelirin ailelere destek olarak aktarılacağını ekledi.