Son Mühür/ Merve Turan - Ege Üniversitesi Araştırma Koordinatörlüğü Proje Destek Ofisi, Erasmus Days etkinlikleri kapsamında “Erasmus K2 Projeleri Konulu Tecrübe Paylaşımı” etkinliği düzenledi. Akademisyenler, uluslararası proje süreçlerine ilişkin deneyimlerini öğrencilere aktararak iş birliği ve proje üretiminde önemli ipuçları paylaştı.

Erasmus Days etkinliğinde bilgi paylaşımı

Ege Üniversitesi (EÜ) Araştırma Koordinatörlüğü Proje Destek Ofisi tarafından “Erasmus K2 Projeleri Konulu Tecrübe Paylaşımı” etkinliği, Araştırma Odaklı Öğrenci Merkezi (AROM) Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe; Proje Destek Ofisi Sorumlusu Prof. Dr. Gamze Süperen Mengüç, Prof. Dr. Mehmet Mete Mutlu, Prof. Dr. Özge Andiç Çakır ve Doç. Dr. Fırat Sarsar konuşmacı olarak katıldı. Akademisyenlerin deneyimlerini paylaştığı programa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Akademisyenlerden proje süreci ve deneyim aktarımı

Etkinlikte konuşan Prof. Dr. Mehmet Mete Mutlu, Erasmus K2 projelerinin amacına ve yapısına değinerek, proje yürütmede takım çalışması ve network oluşturmanın önemini vurguladı. Prof. Dr. Özge Andiç Çakır, Erasmus+ Sürdürülebilir Pazar Platformları – Sorumlu Kalkınma İçin Dijital Girişimcilik projesi hakkında bilgi vererek, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda geliştirilen dijital çözümleri anlattı. Doç. Dr. Fırat Sarsar ise VILLAGE projesi örneği üzerinden proje yürütme süreçlerine ilişkin deneyimlerini paylaştı.

Öğrencilerden yoğun ilgi

Etkinlik sonunda gerçekleştirilen interaktif soru-cevap bölümünde öğrenciler, akademisyenlere proje yönetimi, uluslararası iş birlikleri ve Erasmus K2 başvuru süreçleriyle ilgili sorular yöneltti. Katılımcılar, bu sayede kendi proje fikirlerine ilişkin yol haritalarını belirleme fırsatı buldu.

Ege Üniversitesi, etkinlikle birlikte öğrencilerini uluslararası proje deneyimine teşvik etmeyi ve Avrupa’daki akademik iş birliklerini güçlendirmeyi hedefliyor.