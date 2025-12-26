Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın titizlikle yürüttüğü soruşturma dosyasında, MASAK raporları, yasal bahis sitelerinden gelen veriler, HTS analizleri ve daha önceki dijital incelemeler sonucunda elde edilen deliller ışığında düğmeye basıldı. 14’ü aktif futbolcu olmak üzere toplam 29 şüpheliyi hedef alan operasyonda, aralarında Eyüpspor AS Başkanı Fatih Kulaksız ve Galatasaray’ın eski yöneticilerinden Erden Timur’un da bulunduğu isimlere yönelik yakalama çalışmaları başlatıldı. Güvenlik güçleri tarafından düzenlenen baskınlar neticesinde birçok şüpheli muhafaza altına alınırken, süreçte firari durumda olan ve cezaevinde bulunduğu saptanan isimlerin de olduğu kaydedildi.

Doğukan Çınar ve Tire 2021 FK bağlantısı dikkat çekti

Gözaltı listesinin dikkat çeken isimlerinden biri de İzmir temsilcisi Tire 2021 FK’da forma giyen orta saha oyuncusu Doğukan Çınar oldu. Özellikle İzmir spor kamuoyunda geniş yankı bulan bu gelişme üzerine gözler kulüp cephesine çevrildi. Tire 2021 FK yönetimi tarafından daha önce yapılan açıklamalarda, Doğukan Çınar ve listedeki diğer bazı futbolcularla ilgili sürecin, sporcuların geçmiş beş yıllık kariyer dönemlerini kapsadığı ve mevcut kulüp faaliyetleriyle doğrudan bir illiyet bağının bulunmadığı vurgulanmıştı. Doğukan Çınar’ın dosya kapsamında "müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik" finansal işlemler ve şüpheli bahis faaliyetleri nedeniyle incelemeye alındığı belirtildi.

Şüpheli finansal hareketler

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre operasyon, sadece saha içi faaliyetlerle sınırlı kalmayıp, banka hesaplarındaki şüpheli para transferlerini de kapsıyor. 26 Ekim 2024 tarihli Kasımpaşa-Samsunspor maçı gibi spesifik müsabakalar üzerinden yapıldığı değerlendirilen bahis oyunları ve TFF’de görevli olduğu belirtilen bir şüphelinin dahil olduğu finansal ağlar mercek altına alındı. Yetkililer, sporun temiz kalması adına bu tür illegal yapıların deşifre edilmeye devam edileceğini hatırlatarak, vatandaşların karşılaştıkları her türlü şüpheli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmeleri gerektiğini ifade etti.

Operasyon listesinde öne çıkan diğer isimler

Gözaltı kararı çıkarılan listede, spor dünyasının yakından tanıdığı isimler ardı ardına sıralandı. Eyüpspor AS Başkanı Fatih Kulaksız’ın yanı sıra; Bahattin Berke Demircan, Ergün Nazlı, Eyüp Can Temiz, Furkan Demir, Gökhan Payal, Hamit Bayraktar, Hüseyin Aybars Tüfekçi, İbrahim Yılmaz, İlke Tankul, İsmail Karakaş, Mert Aktaş, Tufan Kelleci, Erden Timur, Figen Özkaya, Emrah Günaydı, Burak Söyleyen, Fatih Kulaksız, Ecem Alkaş, Esat Bilayak, Mirza Şerifoğlu, Enes Bartan, Hakan Çakır, Serhat Ölmez, Umut Esel, Buğra Cem İmamoğulları, Burcu Kurt da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.