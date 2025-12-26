Antioksidan açısından zengin kırmızı-mor meyveler, Yaşar Üniversitesi bünyesinde yürütülen bilimsel bir çalışma kapsamında çevre dostu teknolojilerle işlenerek bağışıklığı desteklemeyi amaçlayan fonksiyonel bir gıda takviyesine dönüştürüldü. Çalışma, yeşil ekstraksiyon yaklaşımlarıyla sürdürülebilir üretimi merkeze almasıyla dikkat çekiyor.

Çiğnenebilir jel formunda yenilikçi ürün

Projeyi yürüten Ece Yıldız Öztürk, kırmızı-mor meyvelerden elde edilen yüksek antioksidan kapasiteli özütleri çiğnenebilir jel formunda bir takviyeye dönüştürdüklerini belirtti. Geliştirilen formül; pratik kullanım, lezzet ve fonksiyonelliği bir araya getiriyor.

“Süper gıdalar”dan yüksek antioksidan içerik

Halk arasında “süper gıdalar” olarak bilinen aronya, açai, goji berry ve yaban mersini gibi meyveler; fenolik bileşikler ve antosiyaninler yönünden zengin yapılarıyla öne çıkıyor. Araştırmada bu meyvelerden, çevreye duyarlı ve endüstriyel ölçekte uygulanabilir yöntemlerle özütler elde edildi.

Formül zenginleştirildi, ticarileşme hedefi kondu

Dr. Öğr. Üyesi Öztürk, geliştirilen özütlerin C vitamini, çinko, probiyotik karışımı ve doğal tatlandırıcı stevia ile zenginleştirildiğini ifade etti. Bu sayede antioksidan kapasitesi yüksek ve bağışıklığı desteklemeyi hedefleyen bir ürün prototipi ortaya kondu. Proje kapsamında geliştirilen çiğnenebilir jel, faydalı model başvurusuna uygun biçimde tasarlanarak ticarileşme potansiyeli kazandı.

Yeşil ekstraksiyonla sürdürülebilir üretim

Araştırmada kullanılan sürdürülebilir yeşil ekstraksiyon teknolojileri, hem çevresel etkiyi azaltmayı hem de biyoaktif bileşenlerin verimli şekilde elde edilmesini amaçlıyor. Bu yaklaşım, gıda teknolojisinde sürdürülebilir üretim modellerine örnek oluşturuyor.

Yeni projelerle kapsam genişliyor

Çalışmanın devamında, elde edilen özütlerin antimikrobiyal özellikleri ile farklı kanser hücreleri üzerindeki etkilerinin incelenmesine yönelik yeni bir araştırma hazırlığı sürdürülüyor. Öztürk, sürecin gıda teknolojisi ile biyomedikal alanları buluşturan çok disiplinli bir perspektifle ilerletileceğini vurguladı.