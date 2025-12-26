Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde olası yangın ve acil durumlara hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, BUCAKUT iş birliğiyle Buca Belediyesi’nin 8 katlı hizmet binasında yangın, kurtarma ve tahliye tatbikatı düzenlendi. Tatbikat, ekiplerin koordineli müdahalesiyle gerçeği aratmadı.

Yangın senaryosu uygulandı

Tatbikat senaryosuna göre, belediye binasının zemin katındaki elektrik panosunda meydana gelen arıza sonucu yangın çıktı. Kısa sürede binaya yayılan duman üzerine yangın alarmı devreye alındı ve durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Alarmın ardından bina içerisindeki personel, acil durum tahliye planı doğrultusunda güvenli şekilde dışarı çıkarıldı.

Dört kişi kurtarıldı

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, binanın farklı katlarında dört çalışanın mahsur kaldığını belirledi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, eş zamanlı olarak kurtarma ve tahliye çalışmaları yürütüldü. Zemin kat ve altıncı katta mahsur kalan dört belediye çalışanı, itfaiye ve BUCAKUT ekipleri tarafından güvenli şekilde kurtarıldı.

Bir kişi hastaneye sevk edildi

Tatbikat sırasında dumandan etkilendiği belirlenen üç kişiye olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Bir kişi ise tedbir amacıyla hastaneye sevk edildi.