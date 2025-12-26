Son Mühür/ Beste Temel - İklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki baskısını azaltmaya yönelik çalışmalarını sürdüren İZSU Genel Müdürlüğü, uluslararası ölçekte yeni bir projeye imza attı. Avrupa Birliği–Türkiye İklim Değişikliği Hibe Programı kapsamında, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü iş birliğiyle hazırlanan “Dijital Dünyada İklim Değişikliği için Kentsel Yeraltı Suyu Sürdürülebilirliği” başlıklı proje hibe almaya hak kazandı.

Toplam bütçesi 1 milyon 25 bin Euro olan proje ile yeraltı suyu kaynaklarının korunması, dijital izleme altyapısının güçlendirilmesi ve iklim değişikliğine uyum süreçlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

“İzmir’in su güvenliği geleceğe taşınıyor”

İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, projenin kentin su geleceği açısından kritik önem taşıdığını belirtti. Erdoğan, iklim değişikliğinin yeraltı suyu kaynakları üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekerek, özellikle kıyı bölgelerinde bilimsel verilerle erken risk tespiti yapılacağını ifade etti.

Erdoğan, dijital izleme sistemleri, akıllı sensörler ve yenilenebilir enerji destekli uygulamalarla İzmir’in su güvenliğinin uzun vadede korunmasının hedeflendiğini kaydetti.

Akdeniz Havzası için örnek model

Proje yürütücüsü olan İYTE Uluslararası Su Kaynakları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Baba, proje kapsamında yenilikçi sensör sistemleri geliştirileceğini ve seçili alanlarda deniz suyu arıtımına yönelik pilot uygulamaların hayata geçirileceğini söyledi.

Baba, çalışmanın yalnızca İzmir için değil, benzer iklimsel ve hidrojeolojik koşullara sahip Akdeniz Havzası ülkeleri için de örnek nitelik taşıdığını vurguladı.

Kıyı akiferleri dijital olarak izlenecek

Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı desteğiyle yürütülen proje, İzmir’in özellikle kıyı bölgelerindeki yeraltı suyu kaynaklarının iklim değişikliğine karşı daha dirençli hale getirilmesini hedefliyor. Projenin Şubat 2026’da başlaması ve 24 ay sürmesi planlanıyor.

30 kuyu anlık takip edilecek

Proje kapsamında, deniz suyu girişimi riski bulunan kıyı akifer sistemlerinde yer alan en az 30 içme ve kullanma suyu kuyusu akıllı sensörlerle izlenecek. Kuyulardan elde edilen iletkenlik, sıcaklık, su seviyesi ve debi verileri, bulut tabanlı SCADA sistemi üzerinden anlık olarak takip edilecek.

Güneş enerjili tuzdan arındırma uygulaması

Uygun alanlarda pilot ölçekli tuzdan arındırma üniteleri kurulacak. Güneş enerjisiyle çalışacak bu sistemlerle, deniz suyu girişimi riski bulunan bölgelerde yeraltı suyu kalitesinin korunmasına yönelik somut uygulamalar gerçekleştirilecek. Pilot uygulamalardan elde edilecek sonuçlara göre sistemlerin İzmir genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor.