2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk çeyreği bugün sona eriyor. Yarın itibarıyla milyonlarca öğrenci 9 günlük Kasım ara tatiline girerken, uzmanlar bu dönemin hem akademik hem psikolojik açıdan iyi değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Radikal Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Dr. İbrahim Mavi, ara tatilin sadece dinlenme değil, doğru planlandığında “yenilenme fırsatı” olduğunu belirterek önemli uyarılarda bulundu.

“Ara tatil nefes alma ve yenilenme fırsatıdır”

Dr. Mavi, yoğun geçen ilk çeyreğin ardından öğrencilerin esenlik hâline odaklanılması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Kasım ayı ara tatili hepimiz için nefes almak, yenilenmek ve kalan dönemi daha verimli sürdürmek adına önemli bir fırsattır.”

LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrenciler için öneriler

Sınav yılına hazırlanan öğrenciler için ara tatil kritik bir süreç. Dr. Mavi, tempoyu artırmak yerine sürdürülebilir bir çalışma düzeni oluşturmanın daha verimli olacağını vurgulayarak şu tavsiyelerde bulundu:

Günlük çalışma süresi 4–6 saat arasında sabit tutulmalı.

Deneme sınavlarında süre yönetimi ve sınav stratejisi geliştirilmeli.

Eksik konular belirlenip hedefli tekrar yapılmalı.

Her gün en az bir deneme çözülmeli ve mutlaka hata analizi yapılmalı.

Uyku ve kahvaltı rutini korunmalı.

Mavi, “Verimli tatil çok çalışmak değil, doğru planlamaktır,” diyerek öğrencilerin aşırı yüklenme yerine odaklı çalışma prensiplerine yönelmesi gerektiğini söyledi.

Ara sınıflar için denge odaklı tatil planı

5, 6, 7 ile 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri için ara tatil hem akademik hem sosyal gelişim açısından önemli bir fırsat sunuyor.

Günde 1–1,5 saatlik hafif tekrarlar yeterlidir.

Bir kitap tamamlama hedefi belirlemek zihinsel canlılık sağlar.

Müzik, spor, resim, yürüyüş gibi faaliyetlere zaman ayrılmalı.

Evde küçük sorumluluklar verilerek zaman yönetimi ve öz düzenleme becerileri desteklenmeli.

Bu yaş grubu için temel amaç, öğrenme motivasyonunu korurken sosyal-duygusal gelişimi de güçlendiren bir denge kurmak.

İlkokul öğrencileri için oyun ve dinlenme ağırlıklı program

İlkokul çağındaki çocuklar için tatilin ana odağı dinlenme, oyun ve aile ile kaliteli zaman geçirmek olmalıdır. Dr. Mavi bu yaş grubuna yönelik şu önerileri sıraladı:

Günlük okuma süresi 15–20 dakikayı geçmemeli.

Açık hava etkinlikleri, sanat faaliyetleri ve masa oyunları teşvik edilmeli.

Ekran süresi mutlaka sınırlandırılmalı.

Lego, resim, kes-yapıştır gibi aktiviteler motor becerilerini geliştirir.

Veliler için tatil sürecinde doğru yaklaşım önerileri

Ara tatilin çocukların duygusal ihtiyaçlarının arttığı bir dönem olduğunu belirten Dr. Mavi, velilere şu uyarılarda bulundu:

Çocuklar başarı üzerinden değil, duygu durumları üzerinden değerlendirilmeli.

“Ders çalış” baskısı yerine, “Bugün kendin için ne yaptın?” gibi destekleyici sorular sorulmalı.

Çalışma alanını sadeleştirmek ve ortak plan yapmak motivasyonu artırır.

Kıyaslama yapılmamalı; her çocuğun gelişim hızı farklıdır.

Ailecek planlanan ancak okul dönemi nedeniyle yapılamayan etkinliklere ağırlık verilebilir.

“Doğru planlanan tatil öğrenciyi akademik ve zihinsel olarak güçlendirir”

Ara tatilin kısa bir mola olsa da doğru değerlendirildiğinde öğrenci için yenilenme imkânı sunduğunu belirten Dr. Mavi, şunları söyledi: “Süreci iyi planlayarak hem akademik ilerlemeyi koruyabilir hem zihinsel yenilenme sağlayabiliriz.

Sosyal etkinlikler ve aile ile geçirilen kaliteli zaman, teknoloji bağımlılığı üzerindeki olumsuz etkileri de azaltacaktır. Böylece öğrenciler okula çok daha motive ve dinlenmiş şekilde döner.”