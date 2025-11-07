Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesindeki Konak Narko Alan ekipleri, adrese yönelik teknik takip ardından harekete geçti.

Operasyonda çok sayıda malzeme ele geçirildi

Önceki gün yapılan baskında evde detaylı arama gerçekleştirildi. Aramalarda 34 kök uyuşturucu, 30 gram uyuşturucu, 1 tabanca, 4 LED lamba, 8 yükseltici adaptör, 1 buhar makinası, 1 vakumlama makinası, çok sayıda kilitli poşet ve bitki yetiştirme ilacı ele geçirildi. Evin özel düzeneklerle sera haline getirildiği tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Operasyon kapsamında yakalanan Y.K., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polisteki sorgusunun ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.