Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Efes Selçuk Belediyesi’nin Mart ayı olağan meclis toplantısı, yoğun bir gündemle gerçekleştirilen iki ardışık oturumun ardından tamamlandı. Yerel yönetimin gelecek dönem stratejilerinin ve projelerinin masaya yatırıldığı bu önemli buluşmada, Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in kamuoyuyla paylaştığı hukuki gelişme toplantıya damgasını vurdu. Başkan Sengel, ilçenin en kritik noktalarından biri olan Efes Alt Kapı Otoparkı’nın işletme haklarına dair devam eden yargı sürecinde, belediye lehine çok önemli bir eşiğin aşıldığını meclis üyelerine müjdeledi.

Usulsüz devir işlemine yargı "Dur" dedi

Sürecin geçmişine dair hatırlatmalarda bulunan Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, belediyenin otopark alanından tahliye edilmesinin ardından işletme yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile DÖSİMM tarafından TURAŞ’a devredildiğini belirtti. Bu tasarrufun yasal dayanaklardan yoksun, haksız ve usulsüz olduğu gerekçesiyle vakit kaybetmeden yargı yoluna başvurduklarını ifade eden Sengel, adaletin tecelli ettiğini vurguladı. Yapılan hukuki incelemeler sonucunda mahkemenin, söz konusu devir işleminin mevzuatla bağdaşmadığına hükmettiği bilgisi paylaşıldı.

İhalesiz sözleşme ve yer teslimi hukuka aykırı bulundu

Başkan Sengel, mahkemenin gerekçeli kararındaki çarpıcı detaylara dikkat çekerek, 5 Şubat 2026 tarihi itibarıyla yürütmeyi durdurma kararının resmileştiğini açıkladı. Karara göre; herhangi bir şeffaf ihale ilanı yayımlanmadan, yalnızca tek bir şirketin davet edilerek pazarlık usulüyle sözleşme imzalanması ve yer tesliminin gerçekleştirilmesi, kamu ihale mevzuatına aykırı görüldü. Bu durumun altını çizen Sengel, kapalı kapılar ardında yürütülen süreçlerin hukuk devletinde yerinin olmadığını ve mahkemenin bu usulsüzlüğe set çektiğini ifade etti.

Adalet ve eşitlik vurgusuyla gelecek mesajı

Meclis kürsüsünden hukuk devleti ilkelerine olan bağlılığını yineleyen Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, yasaların ve demokratik teamüllerin herkes için aynı titizlikle uygulanması gerektiğinin altını çizdi. "Mevzuat ve adalet, imtiyaz gözetmeksizin her kurum ve birey için eşit koşullarda tesis edilmelidir" diyen Sengel, Efes Selçuk halkının haklarını koruma konusundaki kararlılıklarını sürdüreceklerini belirtti.