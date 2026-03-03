Edinilen bilgilere göre, operasyon İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı yönündeki istihbarat üzerine çalışma başlattı. Şüpheli araca yönelik teknik ve fiziki takip gerçekleştiren ekipler, operasyon için uygun zamanı bekledi.
Bornova’da durdurulan araçta yüklü miktarda etken madde
Yapılan takip sonucunda Bornova ilçesinde tespit edilen araç durdurularak arama yapıldı. Araçta gerçekleştirilen detaylı incelemede, tam 830 bin 750 adet sentetik ecza üretiminde kullanılabilecek uyuşturucu etken maddesi ele geçirildi.
Şüpheli tutuklandı
Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.U., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.