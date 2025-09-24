İzmir'in Konak ilçesinde, iki husumetli grup arasında çıkan ve silahlı ile bıçaklı çatışmaya dönüşen kavgada bir kişi yaşamını yitirirken, yedi kişi de yaralandı. Olayın ardından başlatılan geniş çaplı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan 14'ü mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Parkta başlayan kanlı hesaplaşma

Olay, 19 Eylül 2025 akşam saatlerinde Konak'a bağlı Güzelyalı Parkı'nda, bir paten pistinin içinde meydana geldi. İddialara göre, daha önceden aralarında anlaşmazlık bulunan iki grup, parkta karşı karşıya geldi. Sözlü tartışmayla başlayan gerginlik, kısa süre içinde silah ve bıçakların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. Çatışma sırasında 24 yaşındaki E.Ö., göğsünden ve dizinden aldığı kurşun yaralarıyla ağır bir şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan E.Ö., tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bu trajik olayın yanı sıra, kavgaya karışan diğer yedi kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı.

Geniş çaplı operasyon ve gözaltılar

Yaşanan bu cinayet ve yaralama olayının ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, faillerin yakalanması için geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün desteğiyle Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet ve Suç Analiz Büro Amirliği, Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Spor Şube Müdürlüğü ekipleriyle koordineli bir şekilde çalıştı. Kent genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, olayla bağlantısı olduğu belirlenen toplam 18 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, kavgada kullanıldığı düşünülen bir adet tabanca da ele geçirildi.

Emniyetteki sorgulama süreçleri tamamlanan 18 şüpheli, 23 Eylül 2025 tarihinde adliyeye sevk edildi. Mahkeme, deliller ve ifadeler ışığında 14 kişinin tutuklanmasına hükmetti. Öte yandan, M.B. (43), E.K. (23) ve M.O. (33) adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.V. (51) adlı şüpheli de serbest bırakılanlar arasında yer aldı. Bu tutuklamalar, Konak'ta huzuru bozan bu şiddet olayının faillerine yönelik hukuki sürecin başladığını gösteriyor.