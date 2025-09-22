İzmir'in Buca ilçesi, yakın zamanda yıkım kararı alınan eski Gazi Ortaokulu binasında yaşanan bir vandalizm olayıyla sarsıldı. Kentin sembol yapılarından biri olan ancak artık kullanımda olmayan bu okul binası, kimliği belirsiz şahıslar tarafından saldırıya uğradı. Olayın, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ortaya çıkması üzerine, güvenlik güçleri hızla harekete geçti.

Güvenlik kameraları sayesinde şüpheliler tespit edildi

İzmir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, okul bahçesine izinsiz giren, binanın pencerelerini kıran ve bahçeye yanıcı madde dökerek yangın çıkaran kişileri belirlemek için kapsamlı bir inceleme başlattı. Sosyal medyada hızla yayılan ve kamuoyunda büyük tepki çeken görüntüler, polisin soruşturma başlatması için yeterli kanıt niteliği taşıdı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını titizlikle inceleyen ekipler, olaya karışan şahısların kimliklerini kısa sürede tespit etmeyi başardı. Yürütülen operasyon sonucu, olaya karıştığı belirlenen B.Y.S, Z.A. ve B.B. isimli üç şüpheli yakalandı. Bu hızlı müdahale, kamu malına verilen zararın faillerinin cezasız kalmayacağının bir göstergesi oldu.

Kamu malına zarar verme suçundan adli işlem başlatıldı

Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Üç şüpheli hakkında, kamu malına zarar verme suçlamasıyla yasal işlem başlatıldı. Bu tür eylemlerin sadece bir binaya değil, aynı zamanda toplumun ortak değerlerine ve kamu güvenliğine de zarar verdiği bilinciyle hareket eden güvenlik güçleri, benzer olayların önlenmesi için denetimlerini artırma kararı aldı. Yetkililer, vatandaşların bu tür olaylara karşı duyarlı olmasını ve şüpheli durumları derhal emniyet birimlerine bildirmesini istedi. Eski Gazi Ortaokulu gibi yıkım kararı alınmış binaların, güvenlik önlemleri artırılarak benzer saldırıların önüne geçilmesi hedefleniyor.