İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, kent genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında denetim gerçekleştirdi. Uygulama sırasında ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu bir kişi kimlik kontrolüne alındı.
Kimlik sorgusunda ağır ceza ortaya çıktı
Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda, B.C.İ. isimli şahsın “hırsızlık” suçundan arandığı belirlendi. Şüpheli hakkında toplam 42 yıl 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Adli mercilere sevk edildi
Gözaltına alınan B.C.İ., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara teslim edildi. Olayla ilgili resmi işlemlerin yasal prosedür çerçevesinde sürdürüldüğü bildirildi.
Kaynak: İHA