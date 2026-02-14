TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi 17. Dönem seçimleri öncesinde bir araya gelen Dinamik Peyzaj Mimarları, mesleğin kurumsal temsiline yeni bir yaklaşım kazandırmak amacıyla hazırladıkları yönetim vizyonunu, 10 temel ilkeyi, stratejik eylem planı taahhüdünü ve yönetim kurulu aday kadrosunu kamuoyuyla paylaştı.

Hedeflerini tek tek anlattılar

Yapılan açıklamada peyzaj mimarlığının yalnızca bir tasarım disiplini olmadığına dikkat çekilerek, mesleğin kamusal alanlar, ekoloji, kent hafızası ve yaşam kalitesiyle doğrudan ilişkili önemli bir sorumluluk alanı olduğu vurgulandı. Dinamik Peyzaj Mimarları, bu bilinçle İzmir’de mesleğin hem iç örgütlülüğünü güçlendirmeyi hem de kamusal alandaki etkisini artırmayı hedeflediklerini belirtti. Grup adına yapılan değerlendirmede, “Peyzaj mimarlığı, yaşamı ve kamusal alanı doğrudan etkileyen bir meslek alanıdır. Bu nedenle oda yönetiminin kapsayıcı, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

‘Gençler ve öğrenciler’ vurgusu yapıldı

Açıklamada, Dinamik Peyzaj Mimarları’nın açıkladığı yönetim anlayışının; eşit temsili esas alan, kapalı kapılar ardında değil açık süreçlerle ilerleyen, hak temelli ve mücadeleci bir oda yapısını öngördüğü ifade edildi. Bilimsel bilginin uygulamayla buluşturulmasının, dijital ve yenilikçi dönüşümün desteklenmesinin ve değişen dünya koşullarında yaşam merkezli yaklaşımların oda çalışmalarının temelini oluşturacağı kaydedildi. Açıklamada ayrıca, “Kentsel hafızayı ve kamusal alanları kamu yararı doğrultusunda ele alan, genç meslektaşları ve öğrencileri sürecin aktif bir parçası haline getiren, sürekli öğrenmeyi teşvik eden bir oda yapısını hedefliyoruz” mesajı verildi.

“Ortak akla dayalı ve katılımcı…”

Grup ayrıca, göreve gelmeleri halinde yönetim sürecinin ilk aşamasında tüm üyelerin ve ilgili paydaşların görüşlerini alarak kapsamlı bir Stratejik Eylem Planı hazırlayacaklarını duyurdu. Bu planın 13 Mayıs’ta üyelerle paylaşılacağı, belirlenen hedefler doğrultusunda düzenli olarak izleneceği, şeffaf biçimde değerlendirileceği ve gerektiğinde güncelleneceği belirtilerek şunlar aktarıldı: “Amacımız, oda çalışmalarını bireysel yaklaşımlardan çıkararak ortak akla dayalı, katılımcı ve sürdürülebilir bir kurumsal yapıya dönüştürmek.”

Yönetim kurulu adayları açıklandı

Asil yönetim kurulu adayları Nurdan Erdoğan, Esra Sarıkaya, Esra Karahan, Selim Ürkmez, Müge Deniz Bal, Fırat Dersimli ve Özlem Sarohan olarak açıklanırken; yedek adaylar Ilgaz Ekşi Alpat, Sezin Eroğlu, Evren Çolak, Melih Özduran, F. Yaren Dindar, Kerem Toprakkaya ve Barış Aydın’dan oluştu.