Son Mühür / İzmir'in doğal taşta ihracat yıldızında zorlu süreç devam ediyor. Üç şirket ve bir şirket yetkilisinin talebiyle açılan konkordato davasında mahkeme, borçlulara 1 yıl süreyle kesin mühlet verdi. Doramar Mermer Dış Ticaret Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Egemar Maden Mermer Nakliye İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Er-Mer Maden Gıda Turizm Nakliye Tarım Ürünleri Restoran İnşaat Harfiyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Zafer Tuncer hakkında açılan davada ara karar açıklandı. İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 10 Aralık 2025 tarihli ve 2025/750 esas sayılı dosyasında, şirketlerin konkordato taleplerinin mevcut veriler ışığında başarıya ulaşma ihtimali bulunduğu değerlendirilerek, İcra ve İflas Kanunu’nun 289/3. maddesi uyarınca her bir borçlu için 10 Aralık 2025’ten itibaren bir yıl kesin mühlet tanınmasına hükmedildi.

Alman köklü Türk şirket!

Doramarble’ın Almanya köklü kurucuları olan bir Türk şirketi olduğu biliniyor. Kurucularının 1990’lı yıllarda Almanya’da çeşitli inşaat projelerine işlenmiş doğal taş tedarik ederek iş hayatına atıldığı; 2001 yılında Türkiye merkezli olarak doğal taş ihracatına başladığı ifade ediliyor. O tarihten bu yana şirketin Türkiye'deki doğal taş üreticilerinin başkenti Afyonkarahisar'da 2 fabrika ve Manisa, Karacasu ve Kütahya'da üç taş ocağı kurarak Avrupa pazarına yönelik ihracat yaptığı biliniyor.

İhtiyati tedbirler yürürlükte kalacak

Söz konusu şirket hakkında alınan yeni karar doğrultusunda mahkeme, geçici mühlet sürecinde görevlendirilen serbest muhasebeci mali müşavir Emin Yıldırım ile hukukçu Edhem Solak’ın komiserlik görevlerinin kesin mühlet boyunca devam etmesine karar verdi. Ayrıca, kesin mühletin sonuçlarına ilişkin olarak İcra ve İflas Kanunu’nun 294. maddesinin uygulanacağı, mevcut tüm ihtiyati tedbirlerin yürürlükte kalacağı ifade edildi. Kesin mühlet süresi içinde gerekli görülmesi halinde ara kararlar verilebileceği, en geç mühletin sonunda ise konkordatonun tasdik edilip edilmeyeceğinin değerlendirileceği bir duruşma yapılacağı bildirildi.