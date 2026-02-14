Son Mühür / Yağmur Daştan - İstanbul’da minibüs ücretlerine yapılan zammın ardından gözler İzmir’e çevrilirken, İzmir’de minibüs ücretlerine zam yapılıp yapılmayacağı sorusuna İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Kayışdikici açıklık getirdi. Mevcut ekonomik koşulların hem esnafı hem de vatandaşı zorladığını dile getiren Kayışdikici, emekli maaşları ve asgari ücretin yetersiz kaldığını belirterek, minibüsçülerin artan maliyetlere rağmen zam yapamadığını söyledi. “Biz de zam alamıyoruz, bedavaya çalışıyoruz, masraflarımız çıkmıyor. Bu paralarla bu iş olmuyor. Daha zam yapmadık, otobüslerin zam yapmasını bekliyoruz. 30 lirayı sabit yapalım dedik ama o şekilde kaldı” diyen Kayışdikici, İzmir halkına destek olmaya çalıştıklarını ifade etti.

“30 lirada sabit tutulsun istemiştik”

Mevcut ücret tarifesinin ayrıntılarını da paylaşan Kayışdikici, 10 kilometreye kadar olan mesafelerde 30 lira, 15 kilometreye kadar 35 lira, 20 kilometreye kadar 40 lira, bunun üzerindeki mesafelerde ise dördüncü kademe olarak 45 lira ücret alındığını belirtti. Bu yapının güncellenmesine yönelik taleplerini anlatan Kayışdikici, “Bizim talebimiz 30 lirayı sabit bırakalım, 35’i 40, 40’ı 50, 45’i de 60 yapalım yönündeydi. Zaten dördüncü kademede yolcu sayımız neredeyse hiç yok. İzmirli dostlarımıza güzellik yapıyoruz, katkı sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

“Gönül isterdi ki…”

Sektörde en büyük sorunlardan birinin şoför eksikliği olduğunu vurgulayan Kayışdikici, şoförlerin yüzde 10’luk sistemle çalıştığını ancak buna rağmen araçlara şoför bulunamadığını dile getirdi. İndi-bindi ücretinin mevcut koşullarda 70 liraya yaklaşması gerektiğini söyleyen Kayışdikici, “Vatandaşın maaşlarına zam yapılmadığından ne otobüsler ne de bizler zam yapabiliyoruz. Vatandaşın mağduriyetini göz önüne aldığımız için zam yapamıyoruz. Gönül isterdi ki insanlar güzel maaş alsın, biz de ona göre ücret belirleyelim” diye konuştu.

“150’den fazla minibüs çalışmıyor”

Birçok minibüs esnafının artık aracını çalıştıramaz hale geldiğini ifade eden Kayışdikici, özellikle hafta sonları ciddi aksaklıklar yaşandığını söyledi. “Esnaf çaresiz durumda. Pazar günü çalışacak şoför bulamıyoruz. Çok sayıda aracımız kapalı. Pazar günleri 150’den fazla minibüs duraklarda bekliyor, kapının önünde yatıyor. Kendi aracım da dahil olmak üzere 150’den fazla minibüs çalışmıyor” dedi.

13 yaş sınırı çağrısı: İstanbul ile dengeleyelim!

Öte yandan belediyenin gündeminde olan araç yaşı uygulamasına da değinen Kayışdikici, 13 yaş sınırıyla ilgili çözüm üretilmemesi halinde yüzlerce minibüsün seferden çekilme riskiyle karşı karşıya kalacağını söyledi. Buna göre, 2009, 2010, 2011 ve 2012 model toplam 496 aracın, 2026 yılının temmuz ayında seferden çekilmesi gerektiğini belirten Kayışdikici, yıl sonuna kadar ise toplam 581 aracın trafiğe çıkmaması gerektiğinin öngörüldüğünü aktardı. Bu araçların yerine konulacak yeni araçların esnafın elinde bulunmadığını vurgulayan Kayışdikici, “Bu araçlar devam etmeli ya da İstanbul’daki gibi 15 yaş sınırı uygulanmalı. Biz İstanbul tarzı bir sistem istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İzmir’de yeni bir ulaşım modeline geçilmesi gerektiğini de dile getiren Kayışdikici, minibüslerde İzmirim Kart’ın geçerli olmasını istediklerini de belirtti.