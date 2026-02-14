Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi, çocukların duygusal ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla “Kalbimde Kimler Var?” Çocuklar için Sevgi Mektupları Atölyesi düzenledi. Alsancak Kent Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen atölyede, 8-10 yaş grubundaki çocuklar kalplerinde özel yeri olan kişi ve kavramlara sevgi mektupları yazdı.

Sevginin çok yönlü hali anlatıldı

Atölye kapsamında sevginin yalnızca bireyler arasında değil; aileye, arkadaşlara, doğaya, hayvanlara ve hayata dair farklı bağlar üzerinden var olduğu vurgulandı. Çocukların bu çok yönlü sevgi ilişkilerini fark etmeleri ve yazılı olarak ifade etmeleri hedeflendi.

Masallar eşliğinde yaratıcı çalışma

Atölyenin yürütücülüğünü üstlenen Sıla Topçam, masallar eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte çocukların hem bireysel hem de sosyal becerilerini destekleyen çalışmalar yaptı. Çocuklar, yaratıcı yazma yoluyla duygularını paylaşma imkânı buldu.

Kütüphaneler yaşayan alanlara dönüşüyor

Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından çocuklara yönelik kültürel ve eğitsel etkinlikler kapsamında hayata geçirilen çalışma, kütüphanelerin yalnızca kitap okunan alanlar değil; çocukların duygusal, sosyal ve yaratıcı gelişimlerine katkı sunan mekânlar olduğunu bir kez daha ortaya koydu.