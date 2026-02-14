Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, 12–13 Şubat tarihlerinde etkili olan sağanaklar sonrası 18 ilde taşkın oluştuğunu, sahada 604 iş makinesi ve 881 personel ile müdahale edildiğini açıkladı. Gizligider, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ekiplerinin İzmir’in Menemen ilçesinde Gediz Nehri ana yatağında sürdürdüğü yatak düzenleme ve temizlik çalışmalarını yerinde inceledi; yetkililerden son duruma ilişkin bilgi aldı.

“Yeni normal dediğimiz bir süreç yaşıyoruz”

İncelemelerin ardından basın mensuplarına konuşan Gizligider, bu yıl yağışların hem geçen yıla hem de uzun yıllar ortalamasına kıyasla belirgin biçimde arttığını vurguladı. Türkiye genelinde yağışların geçen yıla oranla yüzde 66 yükseldiğini belirten Gizligider, şu değerlendirmede bulundu: "Bu bizim için son derece güzel bir haber ama elbette artık yeni normal dediğimiz bir süreç yaşıyoruz. Bu yeni normal aslında anormal olan, normal olmayan süreç. Sizin 1 ayda, 3 ayda ya da 6 ayda almanız gereken yağışlar öyle bir zaman gelebiliyor ki bir günde hatta, saatler içinde adeta duş etkisiyle yeryüzüne boşalabiliyor. Bunun da elbette bazı yan etkileri oluyor."

Taşkın ve sel riskini azaltmak amacıyla DSİ ekiplerinin sahada sürekli çalışma yürüttüğünü aktaran Gizligider, üreticilere de önemli bir çağrıda bulundu. Afet ve zarar riskine karşı Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamına geçilmesi gerektiğini söyleyen Gizligider, İzmir’de başvuru oranının yüzde 20 seviyesinde kaldığını ve bunun yetersiz olduğunu ifade etti.

“Suyun geçiş alanına müdahaleler söz konusu”

Taşkınlardan etkilenen üretim alanlarında sular çekilir çekilmez hasar tespitlerinin hızla yapılacağını belirten Gizligider, şu uyarılarda bulundu: "Dünyada özelde Akdeniz çanağında ve elbette ülkemizde yaşadığımız bu anlık şiddetli hava olaylarının bundan sonra da devam edeceği açıkçası öngörülüyor. Bu yönüyle yapmamız gerekenler ve yapmamamız gerekenler var. Burada belediyelerimize, üreticilerimize ve vatandaşımıza düşen işler var. Suyun geçiş alanlarına müdahaleler söz konusu. Bunların yapılmaması lazım, belediyelerimizin de bunlara kesinlikle müsaade etmemesi lazım. Örneğin dere üstlerinin kesinlikle kapatılmaması lazım. Buradan ben tüm yetkililere ve vatandaşımıza çağrıda bulunuyorum. Çünkü bunların hayati sonuçları oluyor. Yine kesiti yetersiz menfezler, köprüler, yine dere yatağında bulunan akışı engelleyici boru ve benzeri iletim hatları, derelere dökülen hafriyatlar, moloz atıkları gibi hususlar bu tür afetlerin en önemli sebeplerinden biri oluyor."

412 bin dekar arazide kontrol

İzmir’de son yıllarda sıklaşan aşırı hava olaylarına karşı önemli yatırımlar yapıldığını da hatırlatan Gizligider, son 23 yılda 6,3 milyar lira maliyetle 110 taşkın kontrol tesisi inşa edildiğini, bu sayede 412 bin dekar arazide kontrol sağlandığını söyledi. Ayrıca 7 yeni taşkın kontrol tesisinin daha yapılacağını duyurdu.

“Herkes müsterih olsun”

Gizligider, müdahale çalışmalarının kapsamına ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Ülkemizin ağırlıklı olarak batı, güney ve güneydoğu bölgelerinde 12 ve 13 Şubat'ta meydana gelen yoğun yağışlar neticesinde 18 ilimizde taşkın meydana geldi. Şu anda bu taşkınlara 604 iş makine ekipman ve 881 personelle müdahale halindeyiz. Devletimiz duruma vaziyet ediyor. İlgili birim olan DSİ Genel Müdürlüğümüz bölge müdürlükleri, şube müdürlükleri vasıtasıyla yerel yönetimlerle iş birliğiyle olaya vaziyet ediyor. Herkes müsterih olsun. İnşallah bu da en az zararla atlatılacaktır."

Programa, Mehmet Akif Balta, Vedat Yılmaz, Aydın Pehlivan, Mustafa Şahin ve Yücel Altıntaş da eşlik etti.