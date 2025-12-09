Son Mühür/ Osman Günden - Soğukpınar Mahallesi’nde uzun süredir beklenen doğalgaz çalışmalarıyla ilgili önemli bir aşamaya gelindi. Mahalle Muhtarı Hüseyin Öz, doğalgaz hattının henüz ulaşmadığı sokak ve caddeler için sürdürülen süreçte büyük ilerleme sağlandığını açıkladı.

Gerekli güzergâh üzerinde bulunan 3 arsa için muvafakat işlemlerinin büyük ölçüde tamamlandığını belirten Öz, Kemalpaşa Belediyesi’ne ait arsalar ile özel şahıslara ait iki arsa için onay alındığını, Maliye Hazinesi’ne ait arsa için ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılan yazışmalarda son aşamaya gelindiğini söyledi.

“4 bin TL bedel yüzünden hizmet gecikmemeli”

Doğalgaz hattının yaklaşık 6 metrekarelik bir alandan geçeceğini belirten Muhtar Öz, bu kullanım için yıllık 4 bin TL tutarında bedel talep edildiğini aktararak şunları söyledi: “Yaklaşık 4 bin TL için vatandaşın mağdur edilmemesi gerekir. Mahallemizde yıllardır beklenen doğalgaz hizmetinin artık gecikmemesini istiyoruz.”

Gözler bu haftaki toplantıda

İZMİRGAZ ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında yapılacak pazarlık usulü irtifak hakkı toplantısının bu hafta gerçekleşeceği öğrenildi. Toplantıdan olumlu karar çıkmasını beklediklerini kaydeden Muhtar Öz, “Vatandaşlarımızın bir an önce doğalgaza kavuşması en büyük temennimiz” dedi.

Mahalle sakinleri sonucu bekliyor

Soğukpınar Mahallesi’nde oturan vatandaşlar, sürecin tamamlanmasıyla birlikte doğalgaza ulaşmayı bekliyor. Gelişmeler, mahalle halkına düzenli olarak aktarılırken, hizmetin kısa sürede başlaması yönünde beklenti arttı.