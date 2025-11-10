İzmir’de geçirdiği kalp krizi sonucu kalbi 35 dakika boyunca duran 49 yaşındaki İlker Hamurişçi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uygulanan özel bir tedavi sayesinde beyin hasarı olmadan sağlığına kavuştu. Uzmanlar, hayati fonksiyonları duran hastanın beynini koruyan bu yöntemin önemini vurguladı.

Kritik tedavi ve yaşanan mucize

Torbalı’da yaşayan İlker Hamurişçi, 29 Ekim’de ağır göğüs ağrısı şikâyetiyle Torbalı Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Hamurişçi’ye, kalbinin durması üzerine tam 35 dakika boyunca kalp masajı yapıldı. Yaşam şansı oldukça düşük olarak nitelendirilen Hamurişçi, derhal SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burada uygulanan soğutma tedavisi (hipotermi) ile vücut ısısı düşürülerek beyin hücrelerinin zarar görmesi engellendi ve hasta hayata döndürüldü.

Teyzesi Serap İpek, yaşadıkları sevinci "Bir mucize oldu, Rabb’im İlker'i bize geri verdi" sözleriyle ifade ederken, İlker Hamurişçi ise o 4-5 günlük süreci hiç hatırlamadığını belirterek, "Bu kadar uzun süre kalp masajı yapılmasına rağmen beni bırakmayan tüm doktorlarıma ve sağlık personeline minnettarım" dedi.

Uzmanlardan soğutma tedavisi açıklaması

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Aykut Sarıtaş, hastaneye bilinci kapalı, solunum cihazına bağlı ve genel durumu kötü gelen Hamurişçi’nin yaşama şansının çok az olduğunu söyledi. Prof. Dr. Sarıtaş, soğutma tedavisi ile hastanın iç vücut ısısını 36 dereceye düşürdüklerini anlatarak, "Sıcaklığı biraz düşürdüğümüzde beynin oksijen tüketimini azaltıyoruz. Böylece beyin hücrelerinin yenilenmesine zaman kazandırıyoruz. Bu, beynin etkilenmeyen alanlarını kurtarmak için hayati önem taşıyor," açıklamasını yaptı.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Halil Gülyiğit, hastanın tam tıkalı damarını açarak dolaşımını sağladıklarını belirtirken, Prof. Dr. Sarıtaş, bu multidisipliner yaklaşımla üç ayrı hastayı aynı dönemde başarıyla hayata döndürdüklerini ekledi. Ayrıca, aynı klinikte benzer şikayetlerle gelen 64 yaşındaki Selahattin Poyraz’a da 24 saat hipotermi uygulandığı ve bilincinin kademeli olarak toparlandığı bilgisi paylaşıldı.