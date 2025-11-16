Son Mühür/ Osman Günden- 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü öncesinde düzenlenen toplantıda, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları ve “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Temelinde Herkes İçin Adil Bir Kent” yaklaşımı doğrultusunda hazırlanan Yerel Eşitlik Eylem Planı (YEEP) 2025-2027 hedefleri aktarıldı. Katılımcılar, ayrıca kent genelinde yürütülen eşitlik temelli çalışmalarla ilgili sunumla bilgilendirildi.

“Üstümüze düşeni en kapsamlı şekilde yapacağız”

Toplantının açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, yerel yönetimlerin kadına yönelik şiddetle mücadele ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda üstlendiği sorumluluklara dikkat çekti. Okyay, “Sivil toplum kuruluşlarımızın da paydaşlığı ile üstümüze düşeni en kapsamlı şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz. Kurumumuz, kadınlar ve çocukların daha güvenli, konforlu ve adil bir yaşam sürmesi için çalışmalarını sürdürecek” dedi.

Birim yöneticileri toplantıda yer aldı

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Anıl Kaçar ile Kadın Çalışmaları Şube Müdürü Berna Yurdusev Payamlıdağ’ın da katıldığı buluşmada, belediyenin eşitlik politikaları çerçevesinde yürütülen çalışmalar ayrıntılı biçimde ele alındı.

STK’larla ortak çalışma alanları geliştirildi

Toplantıya katılan sivil toplum kuruluşları, 25 Kasım kapsamında gerçekleştirilecek farkındalık etkinliklerine ilişkin önerilerini paylaştı. Ortak görünürlük, dayanışma ve eş güdümlü çalışma olanakları üzerinde karşılıklı fikir alışverişi yapıldı. Şiddetle mücadelede kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, destek mekanizmalarına erişimin artırılması ve kadınların sosyal yaşama aktif katılımının teşvik edilmesi toplantının öne çıkan başlıkları oldu.

Şiddetle mücadelede işbirliği vurgusu

Değerlendirme bölümünde, yerel yönetim, sivil toplum ve ilgili kurumlar arasında daha güçlü bir işbirliği ağı kurulmasının önemine dikkat çekildi. Kadınların ve çocukların ihtiyaç duydukları hizmetlere hızlı ve etkin erişimin sağlanması için yeni stratejilerin geliştirilmesi gerektiği ifade edildi.