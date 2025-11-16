Son Mühür/ Beste Temel- İzmir'in, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım'ın ebedi istirahatgâhının bulunduğu Karşıyaka ilçesinde düzenlenen Seyit Rıza anması, sendikal camiadan sert eleştiri aldı. Tüm Yerel Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, yapılan bu anma etkinliğine şiddetle karşı çıkarak, bunun Cumhuriyet değerlerine yönelik bir saygısızlık olduğunu vurguladı.

"Tarihi çarpıtarak isyancıyı yüceltmek cehalettir"

Erdağ, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet rejimine başkaldırmış tarihsel figürlerin "kahramanlaştırılması" girişimlerine asla izin vermeyeceklerini net bir dille ifade etti:

"Tarihi gerçekleri göz ardı ederek, Cumhuriyet'e karşı ayaklanmış bir isyancıyı 'mağdur' statüsünde yüceltmek; sadece cehaletin değil, aynı zamanda ideolojik körlüğün ve Cumhuriyet düşmanlığının açık bir dışa vurumudur. Özellikle manevi değeri yüksek, Zübeyde Hanım'ın huzur bulduğu Karşıyaka gibi bir yerde böyle bir anma düzenlemek, doğrudan Atatürk'e ve bu milletin ortak değerlerine yapılmış açık bir saygısızlıktır."

"Biz Cumhuriyet’in ve ülke birliğinin tarafıyız"

Cumhuriyet'in kurucu iradesine ve devlet düzenine yönelik her türlü girişimin karşısında duracaklarını belirten Devrim Onur Erdağ, sendikanın duruşunu şöyle özetledi:

"Bizim tarafımız bellidir: Biz Cumhuriyet'in tarafıyız. Biz bu ülkenin birliğinin ve bütünlüğünün tarafıyız. Kimsenin kendi ideolojik hevesleri uğruna tarihi eğip bükmesine müsaade edemeyiz. Hiç kimse, Atatürk'ün kurduğu devlet düzenine başkaldıranları kahraman gibi sunma cüretini gösteremez. Zübeyde Hanım'ın ilçesinde gerçekleştirilen bu provokatif girişimi kesinlikle reddediyoruz."

Erdağ, Karşıyaka'nın Atatürk ve Cumhuriyet ilkelerine bağlılığıyla tanındığını hatırlatarak, "Bu topraklarda Cumhuriyet'e meydan okuyan hiçbir anlayışın meşrulaştırılmasına ve meşrulaşmasına izin vermeyeceğiz" sözleriyle tepkisini sonlandırdı.