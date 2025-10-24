Son Mühür/ Osman Günden - İZKİTAP – 6. İzmir Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen Fikir Söyleşileri’nde Kadifekale Mahalle Bostanı Projesi üzerinden İzmir’de toplumsal eşitlik, adalet ve dayanışma kültürü ele alındı. Kadınların üretim gücünü büyüten bostan projesi, kentin sosyal dönüşüm hikâyesine dönüştü.

Fuarın fikir duraklarında İzmir konuşuluyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliğiyle Kültürpark’ta düzenlenen İZKİTAP – 6. İzmir Kitap Fuarı’nda “Fikir Söyleşileri” dizisi devam ediyor. Fikir Gazetesi tarafından organize edilen etkinliğin bu oturumunda İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü’nden Elif Gökçen ve Özge Şenyiğit, Tarımsal Hizmetler Dairesi’nden Dr. Mesut Yüce Yıldız, Sosyal Hizmetler Dairesi Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürü Osman Gülmez ile İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç konuşmacı olarak yer aldı.

Kadifekale bostanı kadın dayanışmasının ürünü

“Kadifekale Mahalle Bostanı: Toprağın, Kadınların ve Çocukların Dayanışma Hikâyesi” başlıklı söyleşide Elif Gökçen, projenin bölgedeki saha çalışmalarında kadınların “Toprağa dokunmak istiyoruz ama yerimiz yok” talebiyle doğduğunu belirtti.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi ile Tarımsal Hizmetler Dairesi’nin iş birliğiyle 2022 yılında kurulan Kadifekale Bostanı’nın bugün Bornova Meriç ve Buca Mustafa Kemal mahallelerinde yeni alanlarla büyümeye devam ettiğini ifade eden Gökçen, “Kadifekale’de 96 kadın üretim yapıyor. Kent genelinde ise yaklaşık 150 kadın düzenli olarak üretim sürecine katılıyor” dedi.

Kadınların emeği ekonomiye dönüşüyor

Elif Gökçen ve Özge Şenyiğit, “Güçlendirme Tohumları” projesiyle 15 Suriyeli ve 15 Türk kadının birlikte üretim yaptığı kaktüs ve sukulent serasının kadınlara gelir ve görünürlük sağladığını anlattı. “Kadifekale Bostanı, kadınların misafir değil paydaş olduğu güvenli bir sosyal alan” diyen Gökçen, projenin “yaşayan bir topluluk laboratuvarı” haline geldiğini vurguladı.

Dr. Mesut Yüce Yıldız ise agroekolojik üretim anlayışıyla kısa tedarik zinciri ve şeffaflığın esas alındığını belirterek, “15 metrekarelik bir parsel, yalnızca kışlık sebze üzerinden yaklaşık 1200 TL’lik mutfak katkısı sağlayabiliyor” dedi.

“Odak İzmir” ile eşit ve kapsayıcı kent vizyonu

Sosyal Hizmetler Dairesi Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürü Osman Gülmez, “Odak İzmir” projesinin “Ortak, Dayanışmacı, Aktif, Kapsayıcı İzmir” anlayışıyla hayata geçirildiğini belirtti. Gülmez, “İzmir’de yaklaşık 120 bin sığınmacı yaşıyor. Farklı kültürlerle kurulan ilişkiler toplumsal dayanışmanın temeli. İzmir Kent ve Yurttaşlık Okulu kapsamında barınmadan ulaşıma, afet hazırlığından müşterek alanlara kadar hak temelli çalışmalar yürütüyoruz” diye konuştu.

“Katılımın gücü süreklilikte”

İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç, kentsel yaşamda sürdürülebilir katılımcı kültürün önemine dikkat çekerek, “Kırsalda aynı insan birçok rolü üstlenebilirken kentte ihtiyaçlarımızı başkasına havale ediyoruz; komşuya, müziğe, hatta ürüne yabancılaşıyoruz. Çözüm, sürekli diyalog, ortak üretim ve hesap verilebilir katılımda” dedi.