Son Mühür/Merve Turan- Kendini bir Foça aşığı olarak tanımlayan ve Foça'nın tanıtım elçisi olan Bilge Durdu İşler Son Mühür Televizyonu'nda yayımlanan Sıcak Bakış programına konuk oldu. Tunç Erciyas'ın sorularını yanıtladı.

Bu yıl daha renkli bir şölen...

Bilge Durdu İşler, bu yıl festivalin uluslararası boyuta taşındığını Midilli ve Sakız adası'ndan yelkenlerin olacağını belirtti.

"Bildiğiniz gibi geçen sene 28-29 Eylül'de ilkini gerçekleştirmiş. Ege bölgesinden birçok Yelken katıldı. Festivale olan ilgiden dolayı geleneksel hale getirdik. Bu yıl Uluslararası boyuta taşındı. Rüzgar Yelkene uygun... Tüm tekneler Karaburun'da toplanacak Foça'ya doğru harekete geçecekler. Alagrada toplanıp, otele gelecekler.

Tatlı bir ödül törenimiz olacak. Yarış olmadığı için özel hediyeler hazırlandı. İlk gelene Foça'ya en çok seven, Son gelene denizi en çok seven, en küçük tekneye minnak, en çok kadın olan tekneye amazonlar gibi... Yunanistan'dan gelen konuklarımız olacak. Ayhan Sicimoğlu konseri olacak. Sicimoğlu bu festivalin sembolü gibi oldu.

Kendisi de tekne ile katılacak. Akşam yemeğinin sonrası after party tadında Montebella gecesi ve DJ show bizi bekliyor olacak. Sabah kahvaltısı sonrası Foça Atatürk Adasına yelkenler hareket edecek ve Sonsuzluk işareti çizilecek. Sonrasında tüm tekneler vedalaşıp, seneye buluşmak üzere kulüplerine ve adalarına dönecekler. Herkesi hafta sonu Foça'ya bekliyoruz. "

Festivali takip etmek isteyenler...

Festivali takip etmek isteyecekler için otelin farklı seçenekler sunduğunu söyleyen Bilge Durdu İşler, "Konaklamaya gelecek misafirlerimiz olacak, günü birlik gelebilirler ya da sadece konseri izleyebilirler. Ben otele katılmayacağım derlerse Pazar günü saat: 11.00 sonrası Foça merkezde seyirler başlayacak. Atatürk Adası sonrası yelkenler Foça merkeze doğru hareket edecek, bu görsel şöleni takip edebilirler. " dedi.

Çocuklar Yelken eğitimi almalı...

"Öncelikle Foça, üç tarafımız denizlerle çevrili, dünyada 31. sırada olan kıyı bantımız var. Bu tür etkinliklerle daha hareketlendirmek mümkün. Turizmin önemli bir bacağı bu, biraz daha yaymak lazım.

Biz hem eğitim veriyoruz. Hem de misafirler geliyor. Yelken sporu Rüzgarın Evi Foça da daha çok öne çıkmalı. Geçen yıl dört Şampiyonaya ev sahipliği yaptık. Bir Yelkenci otelimize geldiğinde aradığı her şeyi bulabiliyor. Ülkemizde daha çok yayılmasını istiyoruz. Çocuklar eğitimini almalı, beceri kazanmaları için çok önemli... "

Bu yıl turuncu...

Tüm Yelkenciler ve konuklar Turuncu tişörtlerini giyecek.

"Bu yıl her yer turuncu olacak. Turuncu tişörtlerle festivale katılınacak. Bu festivale katkı koyan kaymakamımıza, belediye başkanımıza, Liman Başkanımıza, kulüp başkanlarımıza, kulüp üyelerimize, Foçalılara, muhteşem bir şarkı yazan baş savcımız Berkant Karakaya'ya teşekkür ediyorum. Deniz severlerle Foça'da buluşalım."