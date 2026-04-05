Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in Torbalı ilçesinde dün aniden bastıran ve hayatı olumsuz etkileyen şiddetli sağanak yağış, arkasında tehlikeli bir zemin bıraktı. Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan boş bir arazide oyun oynamak isteyen 10 yaşındaki iki çocuk, yağışın etkisiyle adeta bir bataklığa dönüşen toprak zeminde mahsur kaldı. Top oynamak amacıyla girdikleri arazide adımlarını attıkça çamura gömülen küçük çocuklar, hareket kabiliyetlerini tamamen kaybederek büyük bir panik yaşadı. Çevredeki duyarlı vatandaşların durumu fark ederek yetkililere bildirmesiyle birlikte, bölgede zamana karşı nefes kesen bir kurtarma operasyonu başlatıldı.

Çamura saplanan çocuklar için seferberlik

Hızla yumuşayan ve her sarsıntıda daha derin bir vakum etkisi yaratan balçıklı arazi, çocuklar için hayati bir risk oluşturmaya başladı. Hareket ettikçe daha fazla gömülen 10 yaşındaki küçüklerin yardım çığlıkları üzerine olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Torbalı ekipleri sevk edildi. Zeminin aşırı kaygan ve istikrarsız olması nedeniyle kurtarma ekipleri bölgeye ulaşmakta büyük zorluk yaşadı. İtfaiye personeli, zemine batmamak için özel teknikler kullanarak ve kontrollü bir şekilde ilerleyerek çocukların bulunduğu noktaya ulaşmaya çalıştı.

İtfaiyenin titiz oerasyonuyla gelen kurtuluş

Kurtarma ekipleri, bir yandan kendi güvenliklerini sağlarken diğer yandan korku içindeki çocukları sakinleştirmeye çalıştı. Çamurun içine hapsolmuş durumdaki çocuklara ulaşan uzman itfaiyeciler, hassas bir çalışma yürüterek küçükleri tek tek bulundukları noktadan çıkardı. Balçığın emiş gücüne karşı büyük bir sabır ve dikkatle yürütülen operasyon sonucunda, çocuklar güvenli alana tahliye edildi. Yaşadıkları korku ve soğuk hava nedeniyle sarsılan çocuklar, olay yerinde hazır bekletilen tam donanımlı sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık durumları hakkında sevindirici haber

Kritik dakikaların ardından kurtarılan çocukların sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk muayenelerinde, genel durumlarının stabil olduğu ve herhangi bir ciddi yaralanmalarının bulunmadığı tespit edildi. Tedbir amaçlı kontrol altına alınan çocukların aileleri, itfaiye ekiplerinin profesyonel müdahalesiyle büyük bir nefes aldı. Yetkililer, özellikle yoğun yağış sonrası zemin yapısı bozulan boş araziler konusunda aileleri dikkatli olmaları yönünde uyarırken, Torbalı itfaiyesinin bu başarılı operasyonu bölge halkından büyük takdir topladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, itfaiye erlerinin çocukları kucaklayarak balçıktan çıkarması duygusal anlara sahne oldu.