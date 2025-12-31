Son Mühür/ Merve Turan - Ege Ordusu Komutanlığı ve Dokuz Eylül Üniversitesi iş birliğiyle “Yapay Zekâ ve İnsan: Savunma Sanayi Perspektifi” paneli gerçekleştirildi. Ege Ordusu Komutanlığında düzenlenen panele; Orgeneral İrfan Özsert, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, akademisyenler ve askerî personel katıldı.

“Geleceğin muharebelerinde belirleyici unsur yapay zekâ olacak”

Açılış konuşmasını yapan Orgeneral İrfan Özsert, etkinliğe verilen desteğin askerî personel ile akademik çevre arasındaki bağı güçlendirdiğini ifade etti. Yapılan bilgilendirmelerin Türk askerinin daha bilinçli bireyler olarak yetişmesine katkı sunduğunu belirtti.

Özsert, günümüz muharebe sahasında yapay zekâ destekli insansız sistemlerin klasik caydırıcılık anlayışını zayıflattığını vurguladı. Ukrayna–Rusya savaşıyla birlikte muharebe alanlarının yapay zekâ uygulamaları açısından bir laboratuvar niteliği kazandığını belirten Özsert, geleceğin muharebelerinde üstünlüğün silah gücünden çok yapay zekâların donanım kapasitesine bağlı olacağını dile getirdi.

“Karar verme gücü hâlâ insanda”

Panelin açılış sunumunu gerçekleştiren Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, “Yapay Zekâ ve İnsan Fizyolojisi” başlıklı sunumunda yapay zekânın tarihsel gelişimi ve savunma sanayi üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yapay zekânın veri, enformasyon ve bilginin birleşimiyle ortaya çıktığını belirten Yılmaz, karar verme mekanizmasının insan kadar güçlü olmadığını ifade etti. İnsan beyninin karmaşık karar süreçlerindeki üstünlüğünün sürdüğünü vurguladı.

Millî teknoloji ve yapay zekâ vurgusu

Panele çevrim içi olarak katılan Millî Teknoloji ve Yapay Zekâ Genel Müdürü Sadullah Uzun, Millî Teknoloji Genel Müdürlüğünün adının “Millî Teknoloji ve Yapay Zekâ Genel Müdürlüğü” olarak değiştirildiğini hatırlattı. Uzun, yapay zekânın sosyal, akademik ve askerî alanlarda doğru kullanımının önemine dikkat çekti.

Akademik sunumlar dikkat çekti

Panel kapsamında akademisyenler tarafından agentic yapay zekâ, insan aktivitesi tanıma, sürü zekâsı, derin öğrenme, biyomedikal uygulamalar, anomali tespiti ve otonom sistemlere ilişkin sunumlar gerçekleştirildi.

Anı objesi takdim edildi

Program, Orgeneral İrfan Özsert tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz ile sunum yapan akademisyenlere katkılarından dolayı anı objesi takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.