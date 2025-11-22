GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş., 22 Kasım 2025 Cumartesi günü İzmir genelinde planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında geniş çaplı elektrik kesintileri yapılacağını açıkladı. Kesintiler sabah saatlerinden başlayarak akşam saatlerine kadar sürecek.

İzmir'in özellikle Tire, Buca, Güzelbahçe, Urla, Bayraklı, Konak, Bornova, Narlıdere, Bergama, Foça, Karabağlar, Menemen ve Çeşme ilçelerinde belirli mahallelerde enerji verilemeyecek.

Bazı bölgelerde kesintiler 8 saate kadar uzayacak, vatandaşların mağdur olmaması için tedbir alınması önerildi.

Aşağıda ilçe ilçe ve mahalle mahalle GDZ tarafından duyurulan güncel kesinti programı yer alıyor:

TİRE – 22 Kasım 2025 (09.00 – 17.00)

Eğridere Mahallesi (Koyuncu ve Ambarkavak Küme Evleri)

Dumlupınar Mahallesi (birçok sokak)

Ertuğrul, Cumhuriyet, Ketenci, Turan mahalleleri (geniş kapsamlı sokak listesi)

BUCA – 22 Kasım 2025

09.00 – 15.00: Zafer, Yıldız Mahallesi

09.30 – 13.00: Güven ve Hürriyet Mahallesi

13.00 – 17.00: Efeler, İnkılap, Akıncılar

09.00 – 17.00: Ufuk Mahallesi

GÜZELBAHÇE – 22 Kasım 2025

09.00 – 15.00: Yalı Mahallesi

URLA – 22 Kasım 2025

Kesintiler 09.00 ile 16.00 arasında farklı mahalle ve sokaklarda devam edecek.

Zeytinalanı, Şirinkent, Güvendik, Çamlıçay başlıca etkilenen bölgeler.

BAYRAKLI – 22 Kasım 2025

10.00 – 16.00: Osmangazi

13.00 – 17.00: Çay Mahallesi

KONAK – 22 Kasım 2025

09.00 – 17.00 ve 10.00 – 17.00 arasında birçok mahallede enerji kesintisi yapılacak.

Ulubatlı, Mehmet Akif, Pazaryeri, Namazgah, Ali Reis, Yeni Mahalle ve Sakarya başlıca bölgeler.

BORNOVA – 22 Kasım 2025

09.00 – 10.00 ve 11.30 – 17.00 arasında Atatürk, Doğanlar ve diğer mahallelerde kesintiler uygulanacak.

NARLIDERE – 22 Kasım 2025

01.00 – 01.30 ve 09.00 – 17.00 arası geniş kapsamlı kesintiler.

BERGAMA – 22 Kasım 2025

Bozyerler, Zeytindağ, Fatih mahallelerinde kesintiler gerçekleşecek.

FOÇA – 22 Kasım 2025 (09.00 – 17.00)

Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet mahalleleri dahil çok sayıda sokak kesintiden etkilenecek.

KARABAĞLAR – 22 Kasım 2025

09.00 – 17.00: Limanreis, Tırazlı, Kavacık

02.00 – 02.30: Osman Aksüner, Aşık Veysel, Cennetoğlu, Karabağlar merkez

MENEMEN – 22 Kasım 2025

09.00 – 15.00: Villakent Mahallesi’nin birçok sokağı

ÇEŞME – 22 Kasım 2025

09.00 – 15.00: İsmet İnönü, Musalla, 16 Eylül Mahallesi

12.00 – 17.00: Celal Bayar Mahallesi

Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

GDZ Elektrik, kesintilerin büyük bölümünün 17.00’ye kadar tamamlanacağını duyurdu. Ancak hava koşulları veya teknik zorunluluklara bağlı olarak çalışmaların uzayabileceği belirtildi.