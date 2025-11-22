GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş., 22 Kasım 2025 Cumartesi günü İzmir genelinde planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında geniş çaplı elektrik kesintileri yapılacağını açıkladı. Kesintiler sabah saatlerinden başlayarak akşam saatlerine kadar sürecek.
İzmir'in özellikle Tire, Buca, Güzelbahçe, Urla, Bayraklı, Konak, Bornova, Narlıdere, Bergama, Foça, Karabağlar, Menemen ve Çeşme ilçelerinde belirli mahallelerde enerji verilemeyecek.
Bazı bölgelerde kesintiler 8 saate kadar uzayacak, vatandaşların mağdur olmaması için tedbir alınması önerildi.
Aşağıda ilçe ilçe ve mahalle mahalle GDZ tarafından duyurulan güncel kesinti programı yer alıyor:
TİRE – 22 Kasım 2025 (09.00 – 17.00)
-
Eğridere Mahallesi (Koyuncu ve Ambarkavak Küme Evleri)
-
Dumlupınar Mahallesi (birçok sokak)
-
Ertuğrul, Cumhuriyet, Ketenci, Turan mahalleleri (geniş kapsamlı sokak listesi)
BUCA – 22 Kasım 2025
-
09.00 – 15.00: Zafer, Yıldız Mahallesi
-
09.30 – 13.00: Güven ve Hürriyet Mahallesi
-
13.00 – 17.00: Efeler, İnkılap, Akıncılar
-
09.00 – 17.00: Ufuk Mahallesi
GÜZELBAHÇE – 22 Kasım 2025
-
09.00 – 15.00: Yalı Mahallesi
URLA – 22 Kasım 2025
Kesintiler 09.00 ile 16.00 arasında farklı mahalle ve sokaklarda devam edecek.
Zeytinalanı, Şirinkent, Güvendik, Çamlıçay başlıca etkilenen bölgeler.
BAYRAKLI – 22 Kasım 2025
-
10.00 – 16.00: Osmangazi
-
13.00 – 17.00: Çay Mahallesi
KONAK – 22 Kasım 2025
09.00 – 17.00 ve 10.00 – 17.00 arasında birçok mahallede enerji kesintisi yapılacak.
Ulubatlı, Mehmet Akif, Pazaryeri, Namazgah, Ali Reis, Yeni Mahalle ve Sakarya başlıca bölgeler.
BORNOVA – 22 Kasım 2025
-
09.00 – 10.00 ve 11.30 – 17.00 arasında Atatürk, Doğanlar ve diğer mahallelerde kesintiler uygulanacak.
NARLIDERE – 22 Kasım 2025
-
01.00 – 01.30 ve 09.00 – 17.00 arası geniş kapsamlı kesintiler.
BERGAMA – 22 Kasım 2025
-
Bozyerler, Zeytindağ, Fatih mahallelerinde kesintiler gerçekleşecek.
FOÇA – 22 Kasım 2025 (09.00 – 17.00)
Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet mahalleleri dahil çok sayıda sokak kesintiden etkilenecek.
KARABAĞLAR – 22 Kasım 2025
-
09.00 – 17.00: Limanreis, Tırazlı, Kavacık
-
02.00 – 02.30: Osman Aksüner, Aşık Veysel, Cennetoğlu, Karabağlar merkez
MENEMEN – 22 Kasım 2025
-
09.00 – 15.00: Villakent Mahallesi’nin birçok sokağı
ÇEŞME – 22 Kasım 2025
-
09.00 – 15.00: İsmet İnönü, Musalla, 16 Eylül Mahallesi
-
12.00 – 17.00: Celal Bayar Mahallesi
Elektrikler Ne Zaman Gelecek?
GDZ Elektrik, kesintilerin büyük bölümünün 17.00’ye kadar tamamlanacağını duyurdu. Ancak hava koşulları veya teknik zorunluluklara bağlı olarak çalışmaların uzayabileceği belirtildi.