Son Mühür- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yıllardır çözülemeyen üç ayrı cinayetin polis ekipleri tarafından aydınlatıldığını açıkladı.

Yerlikaya, “20 yıl, 18 yıl ve 11 yıllık faili meçhul üç cinayeti aydınlattık” diyerek operasyonların detaylarını paylaştı.

İzmir’de 20 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı

2 Aralık 2005’te İzmir’de boş bir arazide başından vurulmuş halde bulunan E.D. cinayeti, yıllar boyunca faili meçhul kaldı. 2025 yılında oluşturulan özel ekip, dosyayı yeniden ele aldı.

Gelişen kriminal teknolojiler sayesinde yapılan incelemeler, teknik ve fiziki takiplerin ardından N.D., S.K. ve H.D. isimli üç şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kocaeli’de konteynerde bulunan bebek cinayetinde yeni delil

27 Mayıs 2007 tarihinde Kocaeli’de çöp konteynerinde bulunan bebek ölümü de yıllar boyunca çözülemeyen dosyalar arasındaydı.

2025’te özel ekip tarafından yeniden incelenen dosyada, yıllar önce olay yerinde bulunan ve kime ait olduğu belirlenemeyen parmak izi, gelişen teknoloji sayesinde tekrar analiz edildi.

Yapılan incelemede parmak izinin E.N.Ö.’ye ait olduğu tespit edildi. E.N.Ö., yakalandıktan sonra adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Çorum’da 11 yıllık kadın cinayeti çözüldü

6 Ocak 2014’te Çorum’da A.Ş. isimli kadın kesici aletle öldürülmüş, ancak fail bulunamamıştı. 2025’te yeniden açılan dosyada 14 ay süren saha çalışmaları yürütüldü.

Yapılan araştırmalar sonucunda şüphelinin, halen başka bir suçtan cezaevinde bulunan M.E.Y. olduğu tespit edildi. M.E.Y., A.Ş.’yi “kasten öldürme” suçundan da tutuklandı.

“Faili meçhul cinayet bırakmıyoruz”

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada özel ekiplerin yıllardır çözülemeyen dosyaları tek tek ele aldığını vurguladı:

“Kurulan özel polis ekipleri ile faili meçhul cinayetleri çözmeye devam ediyoruz. Yıllar önce işlenen cinayetlerin peşini bırakmıyoruz. Kabine dönemimizde faili meçhul cinayet yoktur. Cinayetlerin tamamının failleri ortaya çıkarılmıştır.”

“Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum”

Yerlikaya, açıklamasında sürece katkı sunan polis ekiplerine de teşekkür ederek, kriminal teknolojilerin önemine dikkat çekti.