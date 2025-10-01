Son Mühür- İzmir’de 6 Ağustos’tan itibaren uygulanan gece su kesintileri bugün itibarıyla sona erdi. Ancak şehir genelinde meydana gelen arızalar ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde planlı ve ani su kesintileri sürüyor.

Gaziemir’de ana boru arızası

Gaziemir’in Aktepe ve Emrez mahallelerinde, Sırrı Atalay Caddesi’nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 1 Ekim 2025 günü saat 08.00 ile 12.00 arasında yaklaşık 4 saat süreyle su kesintisi yapılacak.

Karabağlar ve Buca’da uzun süreli kesinti

Karabağlar’ın İhsan Alyanak, Peker ve Yunus Emre mahallelerinde başlayan kesinti, 30 Eylül 2025 saat 18.20’den itibaren sürüyor. Ana boru arızasından kaynaklanan kesintinin, 1 Ekim 2025 saat 10.00’a kadar devam edeceği bildirildi. Bu kesintiden Buca ilçesindeki Emrez Mahallesi de etkilenecek.

Kınık’ta 3 saatlik su kesintisi

Kınık’ın Fatih Mahallesi’nde Zafer Sokak’ta yaşanan ana boru arızası nedeniyle 1 Ekim 2025 günü saat 08.00 ile 11.07 arasında yaklaşık 3 saatlik su kesintisi uygulanacak.

Seferihisar’da elektrik arızası etkisi

Seferihisar’ın Düzce, Turgut ve Ulamış mahallelerinde ise Gediz A.Ş. tarafından yürütülen şebeke yenileme ve bakım çalışmaları sebebiyle basınç düşüklüğü ve kesinti yaşanacak. Çalışmalar nedeniyle 1 Ekim 2025 günü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında 8 saatlik kesinti planlandı.