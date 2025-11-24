İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan ve sadece 12 günlükken Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 1 teşhisi konulan 18 aylık Abbas Miran İbiş için başlatılan umut dolu bağış kampanyası mutlu sonla tamamlandı. Baba Nureddin İbiş (22), büyük bir sevinçle "En kısa sürede Dubai yolcusuyuz" açıklamasını yaparak, oğullarının gen tedavisine kavuşacağını duyurdu.

Hızla başlayan mücadele: 14 ay süren amansız koşu

Ayakkabı tasarımcısı Nureddin İbiş ile Sultane İbiş (20) çiftinin 23 Mayıs 2024'te dünyaya gelen bebekleri Abbas Miran'ın hayatı, doğumundan sadece 12 gün sonra konulan SMA Tip 1 tanısıyla değişti. Aile, bebeklerinin hayatını kurtaracak gen tedavisi için gerekli fonu toplamak amacıyla 17 Eylül 2024 tarihinde valilik onaylı resmi bağış kampanyasını başlattı. Kampanya süresince İbiş ailesi, sosyal medya yayınlarından farklı noktalarda kurulan bağış stantlarına kadar büyük bir çaba sarf etti. Gönüllülerin de yoğun desteğiyle "Yolcudur Abbas Bağlasan Durmaz" sloganıyla ilerleyen kampanya, hedefine ulaştı. Bağışçılar, Bornova'daki büyük parkta bir araya gelerek hazırlanan pastayla kutlama yaptı ve umut balonları uçurdu.

"Büyük büyük destekler gelmedi ama çok kişi birikti"

Mutlu sona ulaşmanın heyecanını paylaşan baba Nureddin İbiş, kampanyanın toplam 14 ay sürdüğünü belirtti. İkinci valilik izninin henüz ikinci ayında gerekli meblağın toplandığını ifade eden İbiş, toplanan miktarın 1 milyon 819 bin 500 dolar olduğunu açıkladı. Kampanyanın son aşamasına Bornova Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen bir etkinliğin büyük katkı sağladığını anlatan baba İbiş, "Kampanyamız yüzde 90 seviyesindeyken, son etkinlikle bir günde yüzde 96'ya yükseldi. Süreç boyunca büyük bağışlar yerine, çok sayıda hayırseverin küçük küçük desteği ile bu başarıya ulaştık. Vize işlemlerimiz tamamlanınca haber bekliyoruz. Pazartesi günü için umutluyuz. Abbas Miran'ı en kısa sürede tedavisine kavuşturmak için Dubai'ye gidiyoruz" dedi.

Tedaviye kritik anda kavuşuyor: "Kas zayıflığı günden güne artıyor"

Oğullarının mevcut sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Nureddin İbiş, tedaviye ulaşmanın aciliyetini bir kez daha vurguladı. "Oğlumuzun kas zayıflığı günden güne artıyor. Ayaklarında yamukluklar başlamıştı ve dönmeler meydana geliyordu. Kullandığımız protezlerin tek başına fark edilir bir faydası olmuyordu. Tedavi ilacını almadığı sürece fizik tedavi desteği de maalesef yetersiz kalıyor" diyen İbiş, bu kritik anda ilaca ulaşacak olmalarının en büyük şükür kaynağı olduğunu belirtti.

Gönüllüler omuz omuza: Bornova halkı yalnız bırakmadı

Kampanyanın tamamlandığı gün düzenlenen ve büyük ilgi gören etkinliğe değinen baba İbiş, duygusal anlar yaşadıklarını ifade etti: "Bugün tüm gönüllülerimizle birlikte tüm Bornova halkı yanımızdaydı. Oğlumuzu bir kez olsun soran ya da hiç sormayan, tanıyan tanımayan herkes geldi. Başta sadece 4-5 kişi balon uçururuz diye düşünüyorduk. Ancak gelen bu büyük kalabalığı görünce gözlerimiz doldu, çok duygulandık." İbiş, Abbas Miran'ın henüz hiçbir şeyin farkında olmadığını ancak onu tedaviyle buluşturacak olmanın kendilerini çok mutlu ettiğini sözlerine ekledi.