Son Mühür / Emine Kulak- B.A. hakkında, Karşıyaka Belediyesinde başkan yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde bazı iddialar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu.

DAVA KARŞIYAKA 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDE AÇILDI

Hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından B.A. hakkında Karşıyaka 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

İlk duruşmanın tarihi netleşti. 15 Ocak 2026 tarihinde yapılacak. Mahkeme, sanığın geçerli bir mazeret sunmadan duruşmaya katılmaması halinde bir sonraki celse zorla getirileceğini karara bağladı.