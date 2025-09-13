Son Mühür- İzdeniz, yaz seferlerinde bazı düzenlemelere gittiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Karşıyaka - Konak - Mordoğan hattı, 14 Eylül 2025 Pazar günü yapılacak olan son seferin ardından sona erecek.

Urla seferi iptal edildi

Duyuruda, Karşıyaka - Konak - Urla hattındaki seferlerin ise düşük yolcu katılımı nedeniyle iptal edildiği belirtildi. İzdeniz, bu kararın seferlerin verimliliğini artırmak amacıyla alındığını bildirdi.

Bilet alan yolcular için bilgilendirme

İptal edilen ve son seferi yapılacak hatlar için daha önce bilet almış olan yolcuların mağdur olmaması adına, İzdeniz bilet sahipleriyle iletişime geçileceğini açıkladı. Yolcuların bilet iade ve değişim işlemleri sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilecek.

Bilgi almak için numara verildi

Yolcular, bu konuda daha detaylı bilgi almak veya işlemlerini gerçekleştirmek için 0501 535 35 35 numaralı telefonu arayabilirler. İzdeniz yetkilileri, anlayışları için tüm yolculara teşekkür ederek, iyi yolculuklar diledi.