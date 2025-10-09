Karamanlı 13 yaşındaki genç judocu Ayşe Ceren Hancı, Türkiye şampiyonalarında iki kez üçüncülük elde etmiş parlak bir spor kariyerine sahipken, geçen yıl bir antrenman sırasında yaşadığı sakatlıkla sarsıldı. Yapılan tetkikler sonucunda, Ayşe Ceren'in ön çapraz bağının koptuğu belirlendi. Bu ciddi sakatlık, genç sporcuyu çok sevdiği judodan geçici olarak uzaklaştırmak zorunda bıraktı ve uygulanan tedavilere rağmen beklenen iyileşme gerçekleşmedi. Ancak Ayşe Ceren'in judoya olan tutkusu ve ailesinin desteği, onu bu zorlu süreçte pes etmemeye itti.

Emsalsiz ameliyat

Ayşe Ceren ve ailesi, sosyal medya aracılığıyla daha önce pek çok milli sporcuyu sağlığına kavuşturan, ön çapraz bağı ve menisküs nakillerinde uzmanlaşmış Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Lokman Kehribar'a ulaştı. Tedavisi için İzmir'e gelen genç sporcuyu muayene eden Doç. Dr. Kehribar, Ayşe Ceren'in küçük yaşından dolayı standart ön çapraz bağ ameliyatının kendi kaslarından yapılmasının, büyüdüğünde yetersiz kalma riskini taşıdığını tespit etti. Bu durum, kalın ve güçlü bir bağ gerektiriyordu.

Doç. Dr. Kehribar, Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan sıra dışı bir yönteme karar verdi: Annesinin diz altı bölgesinden alınan kas dokusuyla Ayşe Ceren'e yeni bir ön çapraz bağı yapmak. Bu karar üzerine, anne Necla Hancı ve kızı, aynı anda ameliyathaneye alındı. Annesinden alınan kas dokusu, başarılı bir operasyonla Ayşe Ceren'in kopan bağının yerine nakledilerek genç sporcunun spor hayatına dönüşünün temelleri atıldı. Bu eşsiz dayanışma örneği, tıbbi başarı kadar, bir annenin fedakarlığını da gözler önüne serdi. Anne Necla Hancı, kızının hayallerine ulaşması için tereddütsüz bir şekilde bu süreci kabul ettiğini dile getirdi.

Hedef olimpiyatlar: Ayşe Ceren'in büyük hayali

Ameliyat sonrası hızla toparlanan Ayşe Ceren Hancı, yaşadığı bu mucizevi dönüşümden dolayı büyük bir mutluluk duyuyor. Ameliyattan önce yaşadığı ağrıların tamamen geçtiğini ve kendisini çok iyi hissettiğini belirten genç judocu, 6-7 ay sonra mindere geri dönmek için gün sayıyor. Ayşe Ceren, bu süreçte kendisine destek olan başta Doç. Dr. Lokman Kehribar olmak üzere tüm ekibe teşekkürlerini sunarken, en büyük destekçisi olan annesini gururlandırmak için elinden geleni yapacağını vurguladı.

Ayşe Ceren'in iyileştikten sonraki hedefleri oldukça büyük: Öncelikle Avrupa şampiyonu, ardından dünya ve olimpiyat şampiyonu olmak. Doç. Dr. Lokman Kehribar da, anneden alınan kasla yapılan bu bağ nakli sayesinde kalın ve dayanıklı bir bağ oluşturduklarını, bunun da genç sporcunun aktif kariyeri için büyük önem taşıdığını ifade etti. Kehribar, "6-7 ay sonra onu müsabakalarda göreceğiz," sözleriyle Ayşe Ceren'in judoya dönüşü için iyimser konuştu. Bu önemli gelişme, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz tarafından da yakından takip edilirken, Rektör Yılmaz, Doç. Dr. Kehribar'ın özellikle genç sporcuların spor yaşantılarına dönmesindeki rolüne dikkat çekti. Bu haber, sadece tıbbi bir başarıyı değil, aynı zamanda bir sporcu azmini ve anne sevgisinin gücünü de simgeliyor.